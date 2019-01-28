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۸ بهمن ۱۳۹۷، ۱۵:۱۱

برای حضور در مسابقات بین‌المللی؛

۲ ورزشکار اردبیلی به اردوی تیم ملی دوچرخه‌سواری دعوت شدند

۲ ورزشکار اردبیلی به اردوی تیم ملی دوچرخه‌سواری دعوت شدند

اردبیل - با هدف حضور در مسابقات بین‌المللی، دو تن از دوچرخه‌سواران اردبیلی به اردوی نهایی آماده‌سازی تیم ملی دعوت شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، با دعوت از ۳۰ ورزشکار از ۱۴ استان، اردبیلی‌ها نیز در بین دوچرخه‌سواران ملی‌پوش دارای سهمیه شدند.

متین بشیری و علی اصغر موسی‌زاده از دوچرخه سواران رشته استقامت استان اردبیل هستند که در فهرست نهایی تیم ملی دوچرخه‌سواری برای حضور در اردوهای آماده‌سازی قرار گرفتند.

در میان ورزشکاران دعوت شده به اردوی تیم ملی در این بخش بعد از استان آذربایجان شرقی که دارای سه ورزشکار ملی پوش است، استان اردبیل دارای بیشترین نماینده در  اردوی آماده‌سازی خواهد بود.

اردوی آمادگی و بدنسازی تیم ملی دوچرخه سواری به مدت ۱۲ روز در شهر بروجن از توابع استان چهار محل و بختیاری برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به عدم موفقیت ورزشکاران اردبیلی در المپیاد ورزشی زیر ۱۶ سال و کسب نتایج نه چندان مناسب در مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی کشور، دعوت دو دوچرخه سوار اردبیلی به اردوی تیم ملی می‌تواند جزو خبرهای خوب چند وقت اخیر ورزش استان باشد.

کد مطلب 4526258
محمد میرزایی ناطق

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