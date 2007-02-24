به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سوادکوهی به ستاد خبری پنجمین جشنواره تئاتر پلیس گفت: "این جشنواره مهمترین رویداد تئاتری در سطح نیروی انتظامی است که با توجه به اهداف مشخص فرهنگی و اجتماعی از پیش تعیین شده توسط سازمان عقیدتی و سیاسی ناجا برگزار می‌شود. امسال برای نخستین بار جشنواره در سه سطح گروههای هنری نیروی انتظامی، دانشجویی و آزاد برگزار می‌شود."



دبیر جشنواره تئاتر پلیس با اشاره به چگونگی روند شکل‌گیری این رویداد در سال‌های گذشته افزود: "در جشنواره پنجم شاخص‌های فرهنگی وجود دارد که آن را از چهار دوره پیش متمایز می‌کند. نگاه پژوهشی، علمی و آموزشی تلاش در راه درک عمیق‌تر تئاتر پلیسی و نقش اصلاحگرایانه آن در جامعه، برنامه‌ریزی دقیق برای حضور آثار راهیافته به جشنواره، حضور بیشتر گروهها و توجه به تئاتر دانشجویی به منظور رسیدن به تعامل بیشتر بین پلیس، مردم و جامعه هنری از مشخصه‌های جشنواره پنجم است."



وی تئاتر را هنری موجز و متعالی دانست که به عنوان پل ارتباطی فرهنگی و اجتماعی نهادهای مختلف قادر است بر اساس اهداف از پیش تعیین شده استفاده کاربردی داشته باشد. سوادکوهی گفت: "سازمان عقیدتی و سیاسی نیروی انتظامی با هدف فرهنگ‌سازی در جامعه به خوبی توانسته از این هنر بی‌واسطه به عنوان ابزاری کاربردی در مسیر آموزش رفتارهای صحیح اجتماعی استفاده کند."



دبیر پنجمین جشنواره سراسری تئاتر پلیس ساماندهی وضعیت هنرمندان و گروه‌های هنری نیروی انتظامی، فراهم آوردن بستر مناسب برای ارایه آثار هنری، آموزش‌های اخلاقی، رفتاری و فرهنگی را از جمله اهداف درون سازمانی این جشنواره دانست. پنجمین جشنواره سراسری تئاتر پلیس توسط معاونت عقیدتی سیاسی ناجا از 10 تا 16 اسفند‌ماه در سه تالار نمایشی و شش فرهنگسرای تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 452629