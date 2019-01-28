غلامرضا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر از آبگرفتگی محلات شهر کرمانشاه خبر داد و اظهار داشت: به دنبال بارندگی شدید شب گذشته تا کنون در محلات جعفرآباد، تازهآباد و رشیدی چند مورد آبگرفتگی در معابر و منازل مسکونی گزارش شده است.
وی با بیان اینکه در اثر وزش باد شدید تعداد ۴ اصله درخت سقوط کرده است، افزود: در این راستا تعداد ۸۰ نفر از نیروهای آتش نشانی کرمانشاه در حال آماده باش کامل هستند تا کمک رسانی لازم به محلاتی که دچار آبگرفتگی شده اند را داشته باشند.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی کرمانشاه بیان کرد: به رانندگان توصیه میشود تا از پارک کردن خوردوهای خود در زیر درختان کهنسال و فرسوده خودداری کنند تا آسیبی متوجه آنها نشود.
وی همچنین عنوان کرد: منازلی که از سطح کوچه پایین تر هستند با گونی های شن و ماسه مسیر آب را از سرریز شدن به درون خانه ها تغییر دهند.
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