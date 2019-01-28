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۸ بهمن ۱۳۹۷، ۱۵:۳۹

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی کرمانشاه خبر داد:

آبگرفتگی برخی محلات شهر کرمانشاه/ آماده‌باش نیروهای آتش‌نشانی

آبگرفتگی برخی محلات شهر کرمانشاه/ آماده‌باش نیروهای آتش‌نشانی

کرمانشاه_مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی کرمانشاه از آبکرفتگی برخی از محلات در شهر خبر داد و گفت: در این راستا نیروهای آتش‌نشانی در آماده‌باش کامل هستند.

غلامرضا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر از آبگرفتگی محلات شهر کرمانشاه خبر داد و اظهار داشت: به دنبال بارندگی شدید شب گذشته تا کنون در محلات جعفرآباد، تازه‌آباد و رشیدی چند مورد آبگرفتگی در معابر و منازل مسکونی گزارش شده است.

وی با بیان اینکه در اثر وزش باد شدید تعداد ۴ اصله درخت سقوط کرده است، افزود: در این راستا تعداد ۸۰ نفر از نیروهای آتش نشانی کرمانشاه در حال آماده باش کامل هستند تا کمک رسانی لازم به محلاتی که دچار آبگرفتگی شده اند را داشته باشند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی کرمانشاه بیان کرد: به رانندگان توصیه می‌شود تا از پارک کردن خوردوهای خود در زیر درختان کهنسال و فرسوده خودداری کنند تا آسیبی متوجه آنها نشود.

وی همچنین عنوان کرد: منازلی که از سطح کوچه پایین تر هستند با گونی های شن و ماسه مسیر آب را از سرریز شدن به درون خانه ها تغییر دهند.

کد مطلب 4526298

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