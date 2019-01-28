بازنشر چهار کتاب سینمایی کاربردی

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «ساختن فیلم مستند» نوشته باری همپ و با ترجمه جمال آل احمد با طراحی جلد جدید به چاپ چهارم رسید.

این کتاب تلفیقی است از تجربیات حرفه ای و شخصی فیلمسازان معروف و نیز منبع ارزشمندی برای مستندسازان حرفه ای، تا با یک برنامه ریزی دقیق تر، مستندهای خلاق تر و موثرتری بسازند، در عین حال، به تازه کارها کمک می کند تا مبانی اساسی ساختن فیلم مستند را یاد بگیرند.

نگارش طرح مستند، راست نمایی، برنامه ریزی، ساختارشکنی در مستندسازی، بودجه تولید، عوامل و کارکنان، تجهیزات، ضبط مصاحبه، نورپردازی، صدا و تدوین از مسائل مورد بحث این کتاب است.

«بوطیقای ارسطو برای فیلمنامه نویسان» نوشته مایکل تی یرنو و ترجمه محمدگذرآبادی نیز به چاپ پنجم رسید.

همه می دانیم خواندن بوطیقا دشوار است، اما این کتاب برای فیلنامه نویسان بسیار مفید است چراکه ارسطو دقیقا توضیح می دهد چگونه آثار دراماتیک بر مخاطب تاثیر می گذارند و مخاطبان چرا به درام واکنش نشان می‌دهند.

کتاب «دستور زبان تدوین» نوشته مشترک کریستوفرجی بورن و روی تامپسون است که ترجمه آن را محمدگذرآبادی بر عهده داشته و هم اکنون چاپ سوم آن روانه بازار نشر گردیده است.

هدف کتاب این است که تازه کارها با عمومی ترین اصول و روش های تدوین، دلیل استفاده از آنها و معنایی که عموما از آن استنباط می شود، آشنا شوند. در این کتاب فنون خوب و نه چندان خوب مورد بحث قرار می گیرند اما در نهایت درست و غلط وجود ندارد فقط آنچه جواب می دهد و آنچه جواب نمی دهد و دلیل آن وجود دارد.

کتاب دیگر انتشارات ساقی دستور زباننما» است و همچون کتاب قبل، روی تامپسون و کریستوفرجی بورن آن را نگاشته و با ترجمه محمدگذرآبادی چاپ دوم آن روانه بازار نشر شده است.

این کتاب برای کسانی طراحی شده که تازه گام در وادی داستان گویی با تصویر گذاشته اند اما دوست دارند با قوانین پایه و روش های رایج در زبان بصری و جهانی تصاویر متحرک به خوبی آشنا شوند.

این کتاب با شکل بنیادی قاب تصویر، انواع نما و روش های ترکیب بندی عناصر بصری درون قاب آشنا می شوید و اصول نورپردازی، جهت پرده، عناصر سه بعدی، حرکت دوربین و بسیاری روشهای عمومی اکران را که باعث خلق تصاویر غنی تر می شوند فرا می‌گیرد.