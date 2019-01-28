کاهش ۹۷ درصدی زندانیان مهریه در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادگستری فارس،حجت‌الاسلام سید عبدالمهدی موسوی گفت: در راستای اجرای بخشنامه ریاست قوه قضائیه مبنی بر فراهم کردن زمینه آزادی زندانیان مهریه، با پیگری‌ها و اقدامات انجام شده، آمار زندانیان مهریه شوراهای حل اختلاف استان فارس از ۴۵۷ نفر در شهریور ماه امسال به ۱۴ نفر در دی ماه رسید که کاهش ۹۷ درصدی یافته است.

وی افزود: با توجه به افزایش نامتعارف قیمت سکه در ماه‌های اخیر شاهد افزایش زندانیان مهریه در استان فارس بودیم که پیرو بخشنامه ریاست معظم قوه قضائیه مبنی بر ارائه تسهیلات لازم برای جلوگیری از در حبس ماندن محکومان مهریه، ملاقات حضوری با زندانیان حوزه قضایی استان فارس و بررسی جزئیات پرونده آنها در دستور کار قرار گرفت .

موسوی اضافه کرد: با تدابیر و مدیریت رئیس کل دادگستری فارس و اهتمام روسای حوزه‌های قضایی استان، آمار تمام زندانیان شوراهای حل اختلاف از ۱۶۳۷ نفر در مهرماه امسال و قبل از صدور بخشنامه، به ۹۷۱ نفر زندانی در آذر ماه و در نهایت به ۹۲۴ نفر در نیمه دی ماه تقلیل یافته است.