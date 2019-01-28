محموله ۲۳ تنی چوب قاچاق در قلعه گنج توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، سجاد افشارمنش در حاشیه دیدار با رئیس اداره منابع طبیعی و محیط زیست شهرستان قلعه گنج اظهار داشت: متاسفانه قاچاقچیان اقدام به قطع درختان گز در رودبار جنوب و منطقه جازموریان کرده بودند و قصد انتقال این محموله چوب را از جنوب استان به شهرهای شمالی کشور را داشتند که با هوشیاری پلیس قلعه گنج موفق به اجرای نقشه شوم خود نشدند.

وی تصریح کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر و پرونده متهم برای ادامه رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال و پس از رسیدگی حکم قانونی برای متهم صادر شده است.

وی اعلام کرد: در راستای حفظ حقوق بیت المال و از ابتدای سال جاری تاکنون از ۲۰ هکتار اراضی منابع طبیعی در این شهرستان رفع تصرف شده است .

افشارمنش گفت: اگرچه بحث ریزگردها تا حدی مربوط به تغییرات اقلیمی است، اما بخشی از آن به رفتار و بهره برداری نادرست ما از منابع طبیعی باز می‌گردد.

دادستان قلعه گنج اضافه کرد: آگاهی بخشیدن به مردم و تقویت دانش آنان در ارتباط با مسائل حقوقی در برابر منابع طبیعی باید در اولویت کار ها قرار گیرد .

وی بر جلب مشارکت مردمی برای حفاظت از منابع طبیعی تاکید کرد وگفت: حفاظت از منابع طبیعی یک ضرورت است لذا مردم و مسئولان باید برای تحقق این مهم در کنار هم تلاش کنند.

افشارمنش تصریح کرد: حضور و نقش پر رنگ مردم در حفاظت از این منابع و بیش از همه فرهنگ استفاده از منابع طبیعی در حفظ و احیای آنها بسیار مهم است و روستائیان یکی از مهم‌ترین افرادی هستند که می‌توانند ما را در زمینه توسعه و مشارکت یاری دهند.

وی افزود: احترام به طبیعت، احترام به زندگی‌مان است. مسئولیت انسانی و اجتماعی حکم می‌کند که در تمامی شئون زندگی خود حفظ طبیعت را در اولویت قرار دهیم.