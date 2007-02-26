تحریک زیاد اعصاب موجب کاهش سن یائسگی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساینس دیلی ، محققان در تلاش هستند شناخت بیشتری از نقش مغز در ناتوانی تولید مثلی پیدا کنند که ممکن است منجر به ایجاد درمان های جدید شود. سالهاست تحقیقات در زمینه یائسگی بر وضعیت تخمدان متمرکز شده است.

گرچه تردیدی نیست که تخمدان ها اهمیت زیادی در روند یائسگی دارند ، توجه زیادی به نقش مغز در این مورد نشده بود.

مغز عملکرد تولید مثلی را در چرخه زندگی شامل بلوغ و بزرگسالی هدایت می کند و مغز اندام هدف برای هورمون اصلی تخمدان یعنی استروژن است اما مسئله این است که فعالیتهای عصبی مغز تاثیر قابل ملاحظه ای بر عملکرد تخمدانها و یائسگی زود هنگام دارد که در این صورت عوارض ان نیز تشدید می شود.

بنا برهمین گزارش ، افرادی که از نظر روحی بیشتر دچار استرس هستند ، زودتر دچار یائسگی می شوند.

بسیاری از مشکلاتی که زنان یائسه با آن درگیرند شامل گر گرفتگی ، افسردگی و مسئل مربوط به حافظه که باعث می شود زنان در پی درمان باشند منشا نورولوژیک دارند.

این تحقیق پیامدهای کلینیکی برای هورمون درمانی پس از یائسگی و تشخیص روشهای غیر هورمونی برای درمان علائم یائسگی را در پی خواهد داشت.