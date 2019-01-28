تصویب۱۱۵۰میلیارد تومان اعتبار کشاورزی در سفر رئیس جمهور به گلستان

مختار مهاجر عصر دوشنبه در نشست خبری به مناسبت دهه فحر و جشن ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی در پاسخ به خبرنگار مهر اظهار کرد: در سفر رئیس جمهور به گلستان توانستیم هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان بودجه عمرانی در بخش کشاورزی را مصوب کنیم.

وی با اشاره به این که ۳۵۵ میلیارد تومان از این اعتبار در توافقات قبل از سفر دیده شده بود، توضیح داد: در تفاهم نامه وزیر جهاد، سه استاندار شمالی و دکتر نوبخت برای لایروبی و مرمت آب بندان ها ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار دیده شده بود که در سفر رئیس جمهور و وزیر جهاد سهم ۲۰۰ میلیارد تومانی گلستان از این اعتبار مصوب شد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی گلستان با بیان این که تلاش می کنیم از اجرای این طرح مشترک سهم بیشتری برای گلستان جذب کنیم، افزود: همچنین رئیس جمهور در دیدار مردمی در گنبدکاووس قول ۶۰۰ میلیارد تومان برای انجام زهکشی ۵۰ هزار هکتار را دادند که پس از آن آیت ا... نورمفیدی پیشنهاد افزایش این اعتبار را در شورای اداری استان مطرح کردند و رئیس جمهور در نشست خبری اعلام کرد زهکشی در استان به ۷۰ هزار هکتار افزایش می یابد.

وی با اشاره به این که این اعتبارات ۱۰۰ درصد تخصیص بوده و طی دو سال آینده اختصاص می یابد، ادامه داد: اعتبار مصوب شده در سفر رئیس جمهور به گلستان ۶ برابر بودجه ملی بخش کشاورزی استان است.

مهاجر یادآور شد: اعتبار مصوب جهادکشاورزی استان در سال ۹۲ حدود ۴۸ میلیارد تومان بود که حدود ۲۷ میلیارد تومان آن تخصیص یافت که امسال این رقم به ۲۲۰ میلیارد تومان رسیده است.

وی تصریح کرد: همچنین در این سفر اجرای ۵۰۰ هکتار گلخانه از محل اعتبارات صندوق ذخیره مصوب شد که در مجموع دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای احداث گلخانه در گلستان مصوب شد.

امضاء ۸ تفاهم نامه

وی همچنین از امضاء تفاهم نامه برای انجام زهکشی در ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی استان در پنج سال آینده متناسب با تخصیص بودجه گلستان خبر داد و گفت: به دنبال آن هستیم که بتوانیم با سرعت این تفاهم نامه را به قرارداد تبدیل کنیم.

مهاجر با اشاره به این که در این سفر در مجموع هشت تفاهم نامه در بخش کشاورزی امضاء شده است، بیان کرد: سه تفاهم نامه احداث محصول گلخانه ای، سه تفاهم نامه برای احداث گاوداری پنج و ۱۰ هزار راسی و تکمیل زنجیره تولید شیر و لبنیات، یک تفاهم نامه احدات گلخانه تولید بذر و یک تفاهم نامه توسعه نوغانداری در شرق استان به امضاء رسیده است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی گلستان خاطرنشان کرد: امید داریم بتوانیم تا اجرای تفاهم نامه توسعه نوغانداری زنجیره تولید و اجرای توتستان در اراضی شیبدار استان، زنجیره تولید نوغان، ابریشم کشی، خشک کن، پیله تر و ریسندگی در گلستان را به بهره برداری برسانیم.