افتتاح۱۲پروژه سلامت و درمان استان در دهه فجر/۸۵پروژه در حال اجرا

به گزارش خبرنگار مهر، اورنگ ایلامی بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: ۲۷ پروژه نیز در سالجاری افتتاح شده و این پروژه ها در شهرستان های مختلف استان اجرایی می شوند.

وی بیان داشت: در مجموع با افتتاح پروژه ها در دهه فجر تعداد پروژه های بهره برداری شده حوزه سلامت و درمان استان در سال جاری ۴۰ پروژه خواهد بود.

ایلامی اظهار داشت: با بهره برداری از این پروژه ها، شاخص های بهداشتی و درمانی استان بهبود یافته و شاخص پروژه های بهداشتی و درمانی به میانگین کشوری نزدیک می شود.

وی مرکز خدمات جامع سلامت شهدای "لیشتر" و شهدای "دیل"، شبکه بهداشت "سر بیشه" و خانه بهداشت "آرو" را از پروژه های افتتاحی در دهه فجر سال جاری عنوان کرد.

ایلامی افزود: همچنین پروژه های خانه بهداشت "دمه عباس"، پایگاه سلامت ۶۰ دستگاه، پایگاه سلامت امام علی(ع) در شهرستان کهگیلویه و پایگاه سلامت قلعه رئیسی نیز از دیگر پروژه های افتتاحی در دهه فجر است.

وی پروژه دو مرکز جامع سلامت در روستای "توت نده" شهرستان دنا، مرکز خدمات سلامت "دمچنار"، ستاد مرکز بهداشت بویراحمد و خانه بهداشت "گنجه ای کهنه" در شهرستان بویراحمد را از دیگر پروژه های افتتاحی در دهه فجر در استان عنوان کرد.