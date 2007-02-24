دکتر محمد مهدی مظاهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اظهارات اخیر مقامات امریکا درباره رابطه با ایران و انجام مذاکرات هسته ای ، اظهار داشت: بنظر می رسد که حل وفصل مسائل امریکا با ایران در آینده نزدیک بسیار مشکل باشد چرا اگر امریکا بخواهد با ایران مذاکره کند باید در مرحله اول حقوق هسته ای ما را به رسمیت بشناسد. در همین حال، آمریکایی ها بطور دائم خواسته های خود را گسترش داده و یا تغییر می دهند.

وی افزود: حاکم شدن بی اعتمادی طرفین نسبت به یکدیگر، بهبود تدریجی مذاکرات و اثرات مثبت جانبی را نیز در وضعیت فعلی بی اثر نموده است.

مظاهری با اشاره به مخالفت شدید جریان های افراطی نومحافظه کاران کاخ سفید و نیز گروههای لابی یهودی با هرگونه مذاکره با ایران، خاطرنشان کرد: تنها در وزارت خارجه امریکا تمایل برای مذاکره پیرامون کلیت مسائل وجود دارد. مذاکره به اجماع داخلی طرفین برای حل وفصل اختلافات نیاز دارد که هم اکنون در هر دو کشور وجود ندارد. چه در ایران و چه در امریکا جریان هایی وجود دارد که مخالف عادی سازی روابط فیمابین هستند.

این استاد دانشگاه در زمینه راهکارهای موجود برای حل و فصل اختلافات دو کشور گفت: عدم صداقت در گفتار و کردار دولتمردان کاخ سفید مهمترین عامل برای تداوم نا امنی و بی اعتمادی میان طرفین است. در واقع پارادوکس آمریکا با ایران این است که مذاکرات با تهران به نوعی عدول از سیاست های تجاوزکارانه و تمکین در برابر قدرت برتر منطقه ای ایران است.

وی در ادامه افزود: این درحالی است که امریکایی ها پس از وقوع انقلاب اسلامی در مقاطع مختلف تاریخی سعی داشتند که با اعمال زور و طراحی استراتژی های مختلف با منزوی ساختن ایران از آسیب های آن مصون باشند. در وضعیت فعلی نیز اعتراف به اشتباهات گذشته از سوی دولتمردان آمریکایی به نوعی تایید مشروعیت نظام جمهوری اسلامی است.

قائم مقام جامعه اسلامی دانشگاهیان ایران اظهار داشت: در هر صورت برای مذاکرات سازنده در آینده، طرفین باید شناخت دقیقی از مسائل داشته باشند و با عزم جدی و کارجمعی دیپلماتیک می توان به روند آینده خوشبین بود.

مظاهری در پایان این گفتگو تاکید کرد: نکته آخر اینکه، ابهام مقامات آمریکایی در گفتار و کردار به موازات یک نظام چندلایه این کشور، امکان هرگونه پیش بینی را با دشواری مواجه ساخته است، از این رو باید برای رسیدن به تفاهم و آغاز مذاکرات جدی، دولتمردان کاخ سفید ضمن کاستن از تناقضات، شرایط را برای طرح و حل وفصل مسائل آماده سازند.

وی افزود: اگر قرار است گشایشی در این امر صورت پذیرد هر دو طرف باید دعاوی خود را روی میز مذاکره بگذارند و با بده بستان به حل اختلاف بپردازند.