به گزارش خبرنگار مهر، کمیته ملی المپیک در تلاش است بخش باقی مانده بودجه سال جاری فدراسیون ها را در اختیارشان قرار دهد. به همین منظور شخصِ رضا صالحی امیری از طریق رایزنی با سازمان برنامه ریزی و بودجه و محمدباقر نوبخت رئیس این سازمان، پیگیر دریافت بخش باقی مانده بودجه سال جاری کمیته است.

کمیته ملی المپیک از مجموع ۶۴ میلیارد بودجه مصوب خود برای سال ۹۷، تاکنون ۸۲ درصد آن را دریافت کرده و اینگونه ۸۵ درصد بودجه توافقی برای فدراسیون ها را تا پیش از بازی های آسیایی در اختیارشان گذاشت. مدیران کمیته اما قصد دارند میزان پرداختی فدراسیون ها را صد درصد کنند البته درصورتیکه ۱۸ درصد باقی مانده بودجه را به طور کامل دریافت کنند.

از میان فدراسیون هایی که در فهرست کمیته ملی المپیک برای تخصیص بودجه قرار دارند، کشتی تنها فدراسیونی است که سهم صد درصدی خود را دریافت کرده و به همین دلیل در مرحله جدید واریز بودجه از طرف کمیته به حساب فدراسیون ها، اعتباری دریافت نمی کند.

سقف مصوب کمیته ملی المپیک برای فدراسیون ها و پرداخت بودجه به آنها ۲ میلیارد تومان بوده که فدراسیون کشتی آن را به طور کامل دریافت کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، زمان تخصیص مرحله نهایی بودجه ۹۷ فدراسیون ها توسط کمیته ملی المپیک هنوز مشخص نیست. مسئولان کمیته ملی المپیک قصد داشتند تا پیش از مجمع ۲۵ دی ماه این مهم را انجام دهند اما با وجود قول های مساعد داده شده از طرف دولت، تا به امروز هنوز بودجه لازم در اختیار کمیته گذاشته نشده است.