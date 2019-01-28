به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم پالیزگیر بعدازظهر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه شهردار جدید چهارباغ، اظهار کرد: ساختوسازهای غیرمجاز پاشنه آشیل شهر چهارباغ است، بنابراین این موضوع از سوی هر شخصی که باشد باید شهرداری بهصورت جدی با آن برخورد کند تا چهره شهر مخدوش نشود.
وی با تأکید بر اینکه مناسبسازی معابر از موضوعاتی است که باید بهصورت جدی موردتوجه شهرداری چهارباغ قرار بگیرد، گفت: گاهی به نظر میرسد این موضوع جدی گرفته نشده و شهرداری باید بهصورت اساسی به این موضوع ورود کند.
فرماندار ساوجبلاغ با تأکید بر اینکه شهردار جدید باید بیشازپیش برای رفع مشکلات تلاش کند، گفت: دلسوزی با وعدهووعید و حرف ممکن نیست بلکه باید با پیگیری و همت و تلاش برای زدودن چهره فقر و مشکلات در شهر و بخش چهارباغ تلاش شود.
پالیزگیر به ایجاد منابع درآمدی جدید در چهارباغ تأکید کرد و گفت: باید در این زمینه تلاش مضاعف داشته باشیم، ساوجبلاغ منطقه باارزشی است و فرصتهای سرمایهگذاری فراوانی دارد که باید موردتوجه شهرداری قرار بگیرد.
وی با بیا اینکه چهارباغ در حوزه مدیریت بحران همچنان محروم است، گفت: باید این ضعف برطرف شود.
فرماندار ساوجبلاغ در بخش دیگری ضمن انتقاد از فربهشدن شهرداری، گفت: شهرداری بهقدری فربه شده که باید منابع درآمدی زیادی را صرف هزینههای خود کند. از شهرداری این انتظار را بهطور اکید دارم که به مدیریت هزینهها پرداخته و درآمدها را صرف آبادانی شهر کند.
نظر شما