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۸ بهمن ۱۳۹۷، ۱۶:۳۲

معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی:

دشمن توان جنگ با ایران راندارد/به برکت انقلاب برده استکبار نیستیم

دشمن توان جنگ با ایران راندارد/به برکت انقلاب برده استکبار نیستیم

تبریز- معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی گفت: دشمن توان جنگ با ایران را ندارد و به برکت خون شهدا از ابتدای انقلاب تاکنون همواره در صحنه های مختلف شکست خورده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار حبیب الله سیاری ظهر امروز دوشنبه در اجلاسیه نیروهای مسلح آذربایجان شرقی که به مناسبت سالگرد شهادت حسن باقری در تبریز برگزار شد، گفت: شهید باقری فرمانده جوان نظامی بود که از دل بسیج بیرون آمد و به یک نابغه دوران دفاع مقدس تبدیل شد.

وی با تاکید بر اینکه جوانان ما باید راه شهید باقری را ادامه دهند، افزود: شهید باقری جوانی مومن و متعهد واقعی برای دفاع از انقلاب بود و خط امام را دنبال می کرد.

سیاری سپس به توسعه توان دفاعی کشورمان از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون اشاره کرد و گفت: دشمن آگاه است که توان بازدارندگی نیروهای مسلح و پشتیبانی مردمی بسیار بالا است.

معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی با تاکید بر اینکه به برکت انقلاب برده استکبار نیستیم، افزود: امروز به برکت انقلاب دارای استقلال هستیم. در تاریخ ایران در هر جنگی، بخشی از خاک ایران از دست می رفت ولی در دفاع مقدس و انقلاب اسلامی حتی یک وجب را از دست ندادیم.

سیاری با اشاره به اینکه ایران قبل از انقلاب ابزار دست استکبار بود، گفت: ولی به برکت نظام جمهوری اسلامی حالا ایران به یک قدرت منطقه ‌ای تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه امسال چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به صورت باشکوه برگزار می شود، افزود: دشمن می ‌داند در ۴۰ سال گذشته همه استراتژی ‌ها و برنامه هایش شکست خورده است.

وی با تاکید بر اینکه امروز نیز در جنگ اقتصادی هستیم، ادامه داد: در جنگ نرم و جنگ اراده‌ ها دشمنان همواره شکست خورده‌ اند و در این جنگ اقتصادی نیز شکست می خورند.

کد مطلب 4526431

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