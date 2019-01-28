احتمال سفر کیم جونگ اون به روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «ایگور مورگولوف» معاون وزیر امور خارجه روسیه سفر «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی به روسیه همچنان در دستور کار قرار دارد، اما اطلاعات دقیقی از جزئیات این سفر وجود ندارد.

پیش از این «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه اعلام کرده بود که رهبر کره شمالی به روسیه دعوت شده است. و پیش بینی شده بود که وی در کنفرانس اقتصادی شرق در ولادی وستوک در سپتامبر ۲۰۱۸ شرکت کند.

مورگولوف در بخش دیگری از صحبت هایش با اشاره به مذاکرات آمریکا با طالبان گفت: واشنگتن به مسکو در مورد پیشرفت مذاکرات با طالبان در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان اطلاعی نداده است. و آن ها در این خصوص مخفی کاری می کنند.