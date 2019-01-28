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۸ بهمن ۱۳۹۷، ۱۷:۱۳

برای موفقیت در مجمع عمومی؛

سفر علیرضا دبیر به چندین استان و گفتگو با اهالی کشتی

سفر علیرضا دبیر به چندین استان و گفتگو با اهالی کشتی

علیرضا دبیر به عنوان یکی از گزینه های اصلی ریاست فدراسیون کشتی همچنان در حال سفر به استانهای مختلف و گفتگو با اهالی کشتی است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دبیر مدتی است با سفر به استانهای مختلف ضمن دیدار و گفتگو با روسای هیات های کشتی و پیشکسوتان شهرهای مختلف در حال تلاش برای موفقیت در انتخابات مجمع عمومی کشتی است.

دبیر تاکنون به چندین استان سفر کرده و نشست هایی را با مسئولان کشتی این استانها داشته است.

 گفته می شود وی در ادامه برنامه های جدی خود برای ریاست فدراسیون کشتی طی دو روز اخیر نیز به سه استان دیگر سفر کرده که ماحصل آن برگزاری چندین نشست با مسئولان و پیشکسوتان کشتی این استانها و هماهنگی و رایزنی با آنها بوده است.

کد مطلب 4526451

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