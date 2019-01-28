سفر علیرضا دبیر به چندین استان و گفتگو با اهالی کشتی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دبیر مدتی است با سفر به استانهای مختلف ضمن دیدار و گفتگو با روسای هیات های کشتی و پیشکسوتان شهرهای مختلف در حال تلاش برای موفقیت در انتخابات مجمع عمومی کشتی است.

دبیر تاکنون به چندین استان سفر کرده و نشست هایی را با مسئولان کشتی این استانها داشته است.

گفته می شود وی در ادامه برنامه های جدی خود برای ریاست فدراسیون کشتی طی دو روز اخیر نیز به سه استان دیگر سفر کرده که ماحصل آن برگزاری چندین نشست با مسئولان و پیشکسوتان کشتی این استانها و هماهنگی و رایزنی با آنها بوده است.