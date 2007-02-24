مسائل و مشکلات آستارا مورد بررسی قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت بازرگانی ، در این جلسه وزیر بازرگانی با اشاره به نگاه ویژه دولت به استان‌ها و خصوصا شهرستان‌های مرزی ، توسعه اقتصادی کشور را در گرو بهره وری و ایجاد زیر ساخت‌های صادراتی در این استان‌ها دانست.

در این جلسه فرماندار شهرستان آستارا ضمن ارائه گزارشی از مسائل موجود ، وجود شبکه نامناسب بهداشت و درمان ، مشکلات مربوط به توسعه صادرات غیر نفتی و ایجاد زیر ساخت ها برای افزایش و جذب توریست و بهبود صنعت گردشگری را از موارد قابل رسیدگی توسط هیات دولت بیان کرد.

در ادامه روسای گمرک بهداشت و درمان و اداره آب و فاضلاب شهرستان آستارا ضمن بیان مطالبی در خصوص حوزه های فعالیت خود ، خواستار توجه و رسیدگی ویژه دولت به این حوزه ها شدند.