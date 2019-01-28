هشدار مسکو درباره دخالت در اوضاع ونزوئلا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی ریاست جمهوری روسیه اظهار داشت که مسکو درخصوص دخالت در ونزوئلا، هشدار می دهد و این هشدار، کمک کلیدی روسیه به کاراکاس است.

پسکوف گفت: اکنون مهم ترین مسئله، آن است که ونزوئلایی ها باید تمام اختلافاتی را که بین آنها هست را در چارچوب قانون اساسی حل کنند و تنها کمکی که همه ما می توانیم بکنیم این است که، در این وضعیت مانند برخی کشورها که به طور مستقیم دخالت می کنند، دخالت نکنیم.

وی در ادامه گفت: کرملین ارتباطی با «خوان گوایدو» رهبر مخالفان ونزوئلا برقرار نکرده است و قصدی برای انجام این کار نیز ندارد.

پسکوف همچنین برخی احتمالات درخصوص کمک مالی و نظامی به نیکلاس مادورو را رد کرد.