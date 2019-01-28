به گزارش خبرنگار مهر، اشکان گلپایگانی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران از تاخیر ۱۴ ساله در راه‌اندازی مرکز آزمون جاده‌ای خبرداد و گفت: هیچگونه حمایت خاصی از راه‌اندازی مرکز آزمون جاده‌ای خودروها نشده و بنابراین نتیجه ملموسی از پروژه آزمون جاده‌ای به دست نیامده است، این در حالی است که همکاری با یک شرکت چینی که سابقه ای ۲۲ سال در زمینه تست خودرو دارد و صحت عملکرد آن، نیز از سوی ادارات چین به تائید رسیده که می‌تواند کمک خوبی برای صنعت خودرو باشد.

مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت ایران با بیان اینکه همکاری با چینی‌ها برای راه‌اندازی این مرکز آزمون در صنعت خودروی ایران اقدامی مناسب است، افزود: با وجود تحریم‌ها و مسائلی این چنینی، ارتباط با اروپایی‌ها برای انجام این تست، با مشکلات متعددی مواجه شده است و بنابراین نمی‌توان امیدوار بود که این تست‌ها به راحتی انجام گیرد.

وی تصریح کرد: هم اکنون ۱۷ برند خارجی و ۷۰ برند چینی، محصولات خود را در NAST چین تست می کنند و این مجموعه، صلاحیت انجام آزمون براساس ۶۹۰ استاندارد در ۷۷ زمینه را دارد و در عین دارای ۱۶۱۱ مجموعه ابزار و ماشین آلات مدرن بوده و در عین حال نیز ۴۱ اختراع را به ثبت رسانده است.

گلپایگانی با بیان اینکه آزمایشگاه های مرکز آزمون جاده ای، آزمون خودرو کامل، آزمون مونتاژ خودرو، آزمون تصادف و آزمایشگاه تجهیزات ایمنی از جمله آزمایشگاه های این مرکز تست خودرو است، افزود: موارد همکاری ISQI و NAST چین به نحوی است که تایید نوع خودرو (TA) یا هومولوگیشن برای خودروهای کامل و قطعات، تطابق تولید (COP)، صدور CCC و E-MARK و تبادل فناوری در زمینه فناوری آزمون و پیشرفت، استانداردها و مقررات و فرایند بازرسی COP از جمله موارد همکاری مشترک این دوشرکت است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر سازمان ملی استاندارد تنها استاندارد E-MARK را می پذیرد؛ این در حالی است که چینی‌ها معتقدند برای دریافت این استاندارد باید هزینه ای به کشورهای اروپایی بپردازد که بر اساس مذاکرات انجام شده مقرر شد تا این مبلغ از سوی چینی‌ها در مرکز آزمون جاده ای ایران سرمایه گذاری شود؛ بنابراین بر اساس تفاهمی که با این شرکت داشتیم به محض لغو محدودیت‌ها و تحریم‌ها این شرکت از نظر مالی، تجهیزات و تکنولوژی در کشور سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

این مقام مسئول در صنعت خودرو گفت: در حال حاضر به دلیل محدویت های ناشی از تحریم ها، همکاری با اروپایی ها با هدف تست خودرو متوقف شده است در این شرایط نیاز به عزم ملی و حمایت ویژه با هدف راه اندازی مرکز آزمون جاده ای بیش از پیش احساس می شود.

گلپایگانی با بیان اینکه این تاخیر به این دلیل بوده که هر زمان پروژه نیاز به حمایت دولت داشته، گفت: حمایتی از این سمت انجام نشده و هم اکنون راه اندازی مرکز آزمون جاده ای نیازمند هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری است.

وی اظهار داشت: پروژه آزمون جاده ای برای ایران یک پروژه مهم و ملی است و باید برای آن بودجه ای در نظر گرفته شود؛ این در حالی است که بر این اساس عزمی فراتر از همکاری صنعت خودرو را نیاز دارد.