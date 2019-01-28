اهدای ۳ هزار جلد کتاب به کتابخانه های مساجد همدان در ایام دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا ناهیدی فرد ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران که در راستای اعلام برنامه های دبیرخانه کانونهای مساجد همدان به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و ایام الله دهه فجر برگزار شد، گفت: طبق سال های گذشته در دهه فجر برنامه های مختلفی در سطح کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان اجرا می شود.

وی برگزاری مراسم غبار روبی گلزار شهدا را از جمله برنامه ها عنوان کرد و گفت: به مناسبت تقارن ایام فاطمیه با دهه فجر برگزاری مراسم عزاداری و دعوت از سخنرانان برجسته برای حضور کانونهای مساجد برنامه ریزی شده است.

ناهیدی فرد برگزاری مسابقات مختلف فرهنگی، هنری، علمی و کتابخوانی و مقاله نویسی با موضوع فاطمیه و دهه فجر انقلاب اسلامی و برپایی نمایشگاه فاطمی و همچنین نمایشگاه عکس انقلاب را از دیگر برنامه برشمرد و گفت: برگزاری کارگاههای مختلف آموزشی از جمله سبک زندگی اسلامی، مشاوره خانواده ها و آسیب های اجتماعی نیز مدنظر است.

سرپرست دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان همدان با تاکید بر اهمیت برگزاری برنامه‌های قرآنی در دهه فجر امسال ادامه داد: نخستین برنامه رویداد بزرگ فعالان مساجد است که این برنامه طی ایام دهه فجر برگزار می‌شود.

وی برگزاری مراسم شب شعر انقلاب و برگزاری یادواره شهدا را از دیگر برنامه ها برشمرد و باشاره به برگزاری مرحله استانی سیزدهمین دوره مسابقات قرآن «مدها متان» عنوان کرد: این مسابقات در دو رده سنی ۷ تا ۱۶ سال و ۱۶ تا ۳۰ سال برگزار می شود.

ناهیدی فرد بابیان اینکه مسابقات در رشته های قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، قرائت نماز، قرائت تقلیدی، حفظ کل، حفظ جزء ۳۰ و اذان برگزار می شود، اضافه کرد: تعداد ثبت نام کنندگان یک هزار و ۱۰۶ نفر است که از این تعداد ۵۸۸ نفر خانم و ۵۱۸ نفر آقا هستند.

وی با بیان اینکه این مسابقات در شهرستان رزن و اسد آباد برگزار شده ودر شهرستان نهاوند ۱۱ بهمن، تویسرکان ۱۸ بهمن و همدان ۲۶ بهمن برگزار می شود، گفت: مرحله استانی مسابقه قرآنی مدهامتان در نیمه نخست اسفندماه برگزار می شود.

سرپرست دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان همدان همچنین از اهداء تجهیزات کتابخانه ای به ارزش ۶۰۰ میلیون ریال به کتابخانه های کانونهای مساجد استان همدان خبر داد و گفت: اهدای ۳ هزار جلد کتاب به کتابخانه های کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان به ارزش ۴۵۰ میلیون ریال از دیگر برنامه ها است.