دستاوردهای یزد در حوزه مدیریت و پایداری انرژی به دنیا معرفی شود

به گزارش خبرنگار مهر، ولفانگ نیومن امروز در همایش بین‌المللی شهرهای جهان که به میزبانی یزد برگزار شد، با تاکید بر اینکه دستاوردها و دانش مردم یزد در زمینه انرژی باید به همه جهان مخابره شود، اظهار داشت: یزد از شهرهای منحصر به‌فرد است زیرا از قرن‌ها پیش توانسته با ساخت سازه‌ای مانند بادگیر، بدون استفاده از تکنولوژی روز یک وسیله سرمایشی در اختیار مردم قرار دهد و جالب اینکه می‌توان این وسیله را در همه نقاط جهان استفاده کرد.

وی بیان کرد: در یزد می‌شود با همکاری و پیش زمینه‌ای که وجود دارد، مشکلات محیط زیستی موجود در دنیا را حل کنیم.

نیومن افزود: در حال حاضر ۲۵ پروژه آماده اجرا داریم و برای اینکه بتوانیم آن را عملیاتی کنیم باید ارتباطی میان یزد ۲ هزار سال پیش که توانست تکنولوژی بادگیر را ارائه کند با جهان امروز که درگیر مشکلات زیست محیطی است، برقرار کنیم.

رئیس بنیاد جهانی انرژی عنوان کرد: باید با دستاوردهای مهم مردم این منطقه در زمینه مدیریت و پایداری انرژی آشنا شویم و معتقدم که یزد می‌تواند پایتخت بنیاد جهانی انرژی شود و دستاوردها و دانش مردم یزد در زمینه انرژی باید به همه جهان مخابره شود و همه این موفقیت‌ها مدیون مردمی است که در گذشته فکر کردند و افکار خود را به اجرا درآوردند.

وی با اشاره به موضوع زندگی مسالمت‌آمیز مذاهب مختلف در یزد، گفت: این‌ یکی از موضوعاتی است که شهر یزد را بیش‌ازپیش در مرکز توجه قرار می‌دهد زیرا در زمانی که اروپا درگیر جنگ‌های مذهبی و صلیبی بود، در یزد ادیان مختلف با یکدیگر همزیستی مسالمت‌آمیزی داشتند و این امر بسیار مهم است.

نیومن خاطرنشان کرد: از وقتی به ایران سفر کردم، همواره سفیر ایران در کشورهای مختلف بودم و از ویژگی‌های خوب و شاخص شما مردمان برای دیگر ملت‌ها گفته‌ام و بارها اعلام کرده‌ام که ایرانی‌ها با دل‌هایشان با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند نه با زبان‌هایشان و آنها مردمانی نوع‌دوست هستند.

رئیس بنیاد جهانی انرژی تصریح کرد: موضوع پایداری انرژی نیاز امروز همه دنیا است و در این زمینه باید بیش‌ازپیش تلاش کرد و از ظرفیت گردشگری می‌توان در پیشبرد اهداف و برنامه‌های پایداری انرژی استفاده کرد.

وی با بیان اینکه دو شهر جایزه ویژه شهر پایدار را دریافت کردند، افزود: یکی شهر یزد است به علت قدمت تاریخی و استفاده از سازه‌های منحصربه‌فرد و کاربردی در معماری و دیگر شهری از فنلاند به علت پایداری و استفاده از تکنولوژی جدید و این اتفاق خوب باعث می شود این دو شهر تکنولوژی قدیم و جدید را باهم مرتبط کنند و در آینده همه جهان از آن در راستای حل مشکلات زیست محیطی استفاده کنند.

نیومن ادامه داد: بنیاد جهانی انرژی به عنوان بزرگترین مرجع ارزیابی و حمایت‌کننده از طرح‌های محیط زیستی به ویژه انرژی است که در حدود ۳۵ سال است فعالیت خود را آغاز کرده و ۱۸۲ کشور جهان عضو رسمی این بنیاد هستند.