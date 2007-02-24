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۵ اسفند ۱۳۸۵، ۱۵:۰۴

وزیر بازرگانی بر اجرایی شدن اصل 44 تاکید کرد

در ادامه سفرهای استانی هیئت دولت، سید مسعود میرکاظمی وزیر بازرگانی ضمن دیدار با فرماندار، بازرگانان و سرمایه گذاران بندر آستارا، در همایش "گامی به سوی تحول صادراتی" حضور یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت بازرگانی، در این همایش که با هدف ارتقا کیفیت محصولات صادراتی و افزایش صادرات و با همت اداره بازرگانی شهرستان آستارا تشکیل شد، سید مسعود میرکاظمی در جمع سرمایه گذاران شهرستان با اشاره به توانمندی ها و پتانسیل مورد در بندر آستارا، مولفه ای صادراتی در امر صادرات و واردات کالا را برشمرد.

وی افزایش سرعت در گردش سرمایه، افزایش بهره وری، تنظیم و بهبود روابط و نگاه به درون بنگاههای اقتصادی را از ابزارهای نوین مدیریت بازرگانی عنوان کرد و خواستار استفاده از این ابزارها و تلاش در جهت بهبود شرایط اقتصادی به منظور الحاق به سازمان تجارت جهانی شد.

میرکاظمی با تاکید بر اجرایی شدن اصل 44 و بیانات مقام معظم رهبری در این خصوص، ارتقاء کیفیت، کاهش قیمت تمام شده کالا و خدمات و نیز آموزش افراد کارآفرین را از عوامل مهم در تحقق اهداف اقتصادی و تعامل هر چه بهتر میان دولت و بخش خصوصی دانست.

کد مطلب 452657

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