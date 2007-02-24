وزیر بازرگانی بر اجرایی شدن اصل 44 تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت بازرگانی، در این همایش که با هدف ارتقا کیفیت محصولات صادراتی و افزایش صادرات و با همت اداره بازرگانی شهرستان آستارا تشکیل شد، سید مسعود میرکاظمی در جمع سرمایه گذاران شهرستان با اشاره به توانمندی ها و پتانسیل مورد در بندر آستارا، مولفه ای صادراتی در امر صادرات و واردات کالا را برشمرد.

وی افزایش سرعت در گردش سرمایه، افزایش بهره وری، تنظیم و بهبود روابط و نگاه به درون بنگاههای اقتصادی را از ابزارهای نوین مدیریت بازرگانی عنوان کرد و خواستار استفاده از این ابزارها و تلاش در جهت بهبود شرایط اقتصادی به منظور الحاق به سازمان تجارت جهانی شد.

میرکاظمی با تاکید بر اجرایی شدن اصل 44 و بیانات مقام معظم رهبری در این خصوص، ارتقاء کیفیت، کاهش قیمت تمام شده کالا و خدمات و نیز آموزش افراد کارآفرین را از عوامل مهم در تحقق اهداف اقتصادی و تعامل هر چه بهتر میان دولت و بخش خصوصی دانست.