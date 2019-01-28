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۸ بهمن ۱۳۹۷، ۱۹:۰۰

داعش مسئولیت کشتن ۳۰ نظامی در نیجریه را بر عهده گرفت

داعش مسئولیت کشتن ۳۰ نظامی در نیجریه را بر عهده گرفت

داعش در بیانیه‌ ای مسئولیت کشتن ۳۰ نظامی در نیجریه را بر عهده گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز،  داعش در بیانیه‌ ای اعلام کرد که عناصر این گروه شنبه هفته جاری با حمله به روستای «لومانی» (Lomani) واقع در ایالت «بورنو» واقع در شمال شرقی نیجریه، ۳۰ نظامی را به قتل رساندند.

سخنگوی ارتش نیجریه در این خصوص مدعی شد که تروریست‌ها در ایالت بورنو را تحت تعقیب قرار داده است!

گفتنی است گروهک تروریستی بوکوحرام از اوایل دهه گذشته میلادی اقدامات تروریستی خود در نیجریه را آغاز کرد. 

بوکوحرام با مرگ محمد یوسف سرکرده خود هنگام بازداشت در سال ۲۰۰۹ به کشتارهای دسته‌ جمعی روی آورد.

تاکنون هزاران نفر بر اثر حملات این گروه کشته و میلیون‌ها نفر مجبور به ترک محل زندگی خود شده‌ اند و این در حالیست که دولت بوهاری تا کنون نتوانسته است به هیچ موفقیتی در مبارزه با تروریست ها در این خصوص دست یابد.

کد مطلب 4526578

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