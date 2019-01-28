به گزارش خبرنگار مهر، حسن حسن پور عصر دوشنبه در نشست با خبرنگاران و رسانه های گروهی استان اردبیل افزود: برای گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی افتتاح بیش از ۳۴ پروژه در قالب طرح های عمرانی و اقتصادی در این شهرستان آماده شده است.

وی با بیان اینکه از این تعداد ۲۸ پروژه در قالب طرح های عمرانی است، یادآور شد: برای اجرا و تکمیل این پروژه ها اعتباری بالغ بر ۱۷۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

فرماندار سرعین متذکر شد: شش پروژه اقتصادی نیز با اعتبار ۷۰ میلیارد ریال برای بهره برداری در ایام دهه فجر آماده شده که اکثر طرح های این حوزه از سوی بخش خصوصی اجرا و تکمیل شده است.

وی در خصوص سرمایه گذاری گسترده و قابل توجه بخش خصوصی در این شهرستان گردشگری تاکید کرد که بالغ بر هشت هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری بخش خصوصی در سرعین در حال انجام می باشد که بیشتر در حوزه گردشگری است.

حسن پور ساخت پارک آبی، پیست اسکی، نجتمع اقامتی و آبدرمانی، پرورش گیاهان دارویی، مرغداری، آب معدنی و... را از جمله این سرمایه گذاری ها برشمرد.

وی سرمایه گذاری بخش خصوصی در این شهرستان را بیشتر از سایر شهرهای استان اردبیل عنوان کرد و بیان داشت: با این شرایط اعتقاد داریم که در بحث تخصیص اعتبارات زیرساختی باید به این شهرستان توجه ویژه ای صورت گیرد.