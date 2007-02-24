مذاکرات محرمانه بوش و بلر برای استقرار سیستم موشکی در خاک انگلیس / موج تازه انتقادها از تونی بلر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه ایندیپندنت،"سرنیگل شینوالد" مشاور بلر در امور خارجی و سفیر آتی انگلیس در واشنگتن مذاکرات برای استقرار 10 موشک رهگیر را در پایگاههای آمریکا در جزایر بریتانی هدایت کرده است.

به نوشته این روزنامه، بلر با وزرای کابینه خود درباره اجازه ساخت این سامانه بحث کرده، اما کابینه انگلیس در این باره بحث رسمی نداشته است.

ممکن است گوردون بروان وزیر دارایی انگلیس به منظور نشان دادن جدایی خود از حمایت بی قید و شرط بلر از سیاست خارجی دولت بوش با این طرح موافقت نکند.

"هری کوهن" از نمایندگان حزب کارگر، بوش را متهم کرد که از انگلیس برای آغاز یک جنگ سرد جدید در تلاش برای رسیدن به برتری نظامی آمریکا استفاده می کند و هدف آن را تهدید هر کشوری که آمریکا آن را دوست ندارد، مثل ایران، اعلام کرد.

دولت بلر شب گذشته تایید کرد که از آمریکا درخواست کرده تا انگلیس را به عنوان مکانی برای استقرار پایگاه سیستم موشکی "son of Star Wars" انتخاب کند.

در همین رابطه رایزنی های میان مقامهای انگلیسی و آمریکایی انجام شده و روز گذشته نیز گروهی ویژه از وزارت دفاع آمریکا با مقامهای انگلیسی در لندن مذاکره کرده اند.