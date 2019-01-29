ادعای ضدایرانی آژانس امنیت دیجیتال اتحادیه اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «آژانس امنیت دیجیتال اتحادیه اروپا» در گزارشی مدعی شده است که همزمان با سرد شدن رابطه میان ایران و قدرت‌های غربی، فعالیت‌ها و حملات سایبری ایران نیز افزایش خواهد یافت.

در این گزارش هکرهای ایرانی عامل حملات سایبری و آنلاین معرفی شده‌اند و گفته است که با افزایش تحریم‌ها، میزان حملات سایبری ایران نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

گزارش مذکور همچنین علاوه بر ایران، دو کشور روسیه و چین را خطرهای عمده برای انجام حملات سایبری معرفی نموده است.

پیش از انتشار این گزارش و در ماه‌های گذشته نیز برخی شرکت‌های آمریکایی مدعی انجام حملات سایبری توسط هکرهای ایرانی شده بودند، هرچند ایران همواره این اتهامات را رد می‌کند. این اتهامات بصورت مشابه از سوی برخی نهادهای صهیونیستی نیز همواره تکرار می‌شود.

در اکتبر ۲۰۱۵ نیز ادوارد اسنودن، افشاگر اسناد امنیت ملی آمریکا، با استناد به سندی از آژانس امنیت ملی این کشور اعلام کرد که حملات سایبری از سوی ایران با توجه به الگوبرداری و واکنش به حملات مشابهی است که پیش از این توسط هکرهای آمریکایی علیه ایران انجام شده است.