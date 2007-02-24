نشست کارشناسان آثار باستانی مسلمانان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلامیک نیوز، نشست اضطراری کمیته کارشناسان آثار باستانی با هدف بررسی وضعیت شهر قدس طی عملیات متعرضانه اسرائیل و اقداماتی که در نزدیکی مسجدالاقصی انجام داده است، طی دو روز 27 و 28 فوریه ( 8 و 9 اسفند ماه) در رباط پایتخت مغرب برگزار می شود.

با توجه به افزایش تعرضات اسرائیل به میراث مسلمانان با هدف نابودی آن و یهودی سازی شهر قدس، شرکت کنندگان تلاش می کنند تا از آثار باستانی و میراث تمدنی اسلام حمایت کنند.

در چارچوب فعالیتهای کشورهای اسلامی مدیر کل آیسیسکو تدابیری را اخذ خواهد کرد تا منجر به توقف عملیات متعرضانه حکومت اشغالگر اسرائیل در مسجدالاقصی شود.

در این نشست کارشناسان و مسئولان آثار باستانی از کشورهای عربستان، سوریه، مصر، لبنان، فلسطین و مغرب حضور خواهند داشت تا جوانب فعالیتهای اسرائیل و زیر پا گذاشتن توافقنامه های منطقی و بین المللی را بررسی کنند.