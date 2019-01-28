صمدچراغی پور در گفت و گو با خبرنگار مهر، ساخت و سازهای غیر مجاز را نقض صریح قوانین و ضوابط دانست و اظهار داشت: بر اساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، مالکان حقیقی و حقوقی قبل از اقدام به هرگونه عملیات ساخت و ساز در محدوده شهر موظف به اخذ مجوز های لازم از شهرداری هستند.

فروش زمین‌های با کاربردی فضای سبز توسط سودجویان

وی، افزود: برابر قانون شهرداری موظف است هر گونه ساخت و ساز غیر مجاز را تخریب کند، بر این اساس شهرداری پلدختر با جدیت این گونه موارد را پیگیری و با آنها برخورد می شود.

شهردار پلدختر، گفت: ماموران شهرداری پلدختر در اجرای طرح پیشگیرانه از احداث هرگونه ساختمان غیر مجاز به طور مستمر و به صورت محسوس و نامحسوس با گشت زنی در سطح شهر با افراد متخلف برخورد جدی داشته و در نهایت هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز تخریب می شود.

وی، فضاهای سبز را متعلق به سرمایه شهر و مربوط به آیندگان دانست و افزود: عده ای افراد سودجو اقدام به فروش زمین های با کاربری فضای سبز در مجاور ساختمان ها با ۴۰ تا ۵۰ درصد قیمت کمتر می کنند و خریدار فکر می کند که ملک را با نصف قیمت ساختمان مجاور خریده است.

شهردار پلدختر، خاطرنشان کرد: خریدار در نهایت وقتی موفق به اخذ مجوز از شهرداری نمی شود و برای سایر خدمات با مشکلات عدیده روبرو می شود تازه متوجه می شود که اغفال شده و گاه این گونه موارد دردسرهایی برای سیستم اداری ایجاد می کند.

چراغی پور با بیان اینکه شهرداری اجازه نخواهد داد در فضاهای سبز هیچ گونه ساخت و سازی صورت گیرد، افزود: چنانچه پنج یا ۱۰ هزار متری زمین با کاربری فضای سبز ۲، سه ساختمان به صورت غیر مجاز احداث شود دیگر آن فضا از حیز انتفاع خارج شده و در آینده نمی تواند تبدیل به یک پارک و فضای سبزی برای شهروندان شود.

دستگاه‌های خدمات‌رسان به ساخت و سازهای بدون مجوز سرویس دهی نکنند

وی، گفت: امروز شهرداری پلدختر پنج فندانسیون که زمین هایی با کاربری فضای سبز احداث شده بود را با کمک واحدهای ذی ربط تخریب کرد، کما این که این سازه ها بدون محکم کاری و پایه بتونی ساخته شده بود و این کم کیفیتی و کار غیر کارشناسی که نتیجه عوامل سودجو است برای ساکنان مخاطراتی به همراه دارد.

شهردار پلدختر، افزود: براساس قانون دستگاه های خدمات رسان نباید به ساخت و سازهای بدون مجوز از شهرداری سرویس دهی کنند، اما متاسفانه در سطح شهر پلدختر این موضوع از سوی ادارات مشاهده شده است.

چراغی پور، خاطر نشان کرد: با توجه به طرح جامع، تمام دستگاه های دولتی و غیر دولتی ذی ربط موظفند برای ارائه خدمات زیرساختی با شهرداری هماهنگ کنند.

وی، افزود: شهرداری به دلیل حفظ حقوق بیت المال و حقوق اجتماعی شهروندان که شهر در آینده به پارک و فضای سبز احتیاج دارد و یک شهر گرمسیری است به هیچ وجه درمقابل ساخت و سازهای غیرمجاز در فضای سبز که از سوی شهرداری وجاهت قانونی ندارد کوتاه نمی آید و به استناد قانون به طور حتم در هر مرحله ای که باشند تخریب می شوند.

شهردار پلدختر، از شهروندان خواست به هیچ وجه ساختمان هایی که پروانه و پایان کار ندارند را خریداری نکنند و هرگاه می خواهند اقدام به خرید زمین یا ساختمان کنند پیش از آن به شهرداری مراجعه کنند تا از وضعیت گذر بندی و کاربردی آن ملک اطلاع پیدا کنند.