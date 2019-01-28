همدلی و همگرایی خوبی در استان فارس وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محمود علوی دوشنبه در نخستین روز سفر به استان فارس در دیدار نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شیراز افزود: استان فارس در گذشته چوب اختلاف را خورده است.

وی اظهار داشت: امروز شاهد همگرایی خوبی در استان فارس هستیم، در گذشته چنین همراهی و همکاری را شاهد نبوده‌ایم.

نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز نیزدر این دیدار با اشاره به برخی مشکلات این استان گفت: استان فارس برای مشارکت و بهره برداری از بخش خصوصی امکانات زیادی دارد و امیدواریم با حمایت دولت از این بخش مشکلات استان به ویژه در زمینه بیکاری جوانان برطرف شود.

آیت الله لطف الله دژکام در ادامه با ابراز ارادت قلبی نسبت به وزیر اطلاعات که از سلاله حضرت صدیقه طاهره(س) است، گفت: اینجانب برای جناب دکتر علوی شان و جایگاه ویژه ای قائل هستم.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر اطلاعات که در راستای سفرهای استانی اعضای هیات دولت و در آستانه دهه فجر انقلاب اسلامی به استان فارس سفر کرده است، سه شنبه در دومین روز سفر به شیراز در جلسه شورای اداری استان شرکت می کند.