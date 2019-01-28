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۸ بهمن ۱۳۹۷، ۲۱:۳۰

به پاس ۱۰ سال خدمات داوطلبانه؛

پزشک داوطلب گلستانی در همایش «به رنگ سپید» تجلیل شد

پزشک داوطلب گلستانی در همایش «به رنگ سپید» تجلیل شد

گرگان- مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان گفت: پزشک داوطلب گلستانی به پاس ۱۰ سال خدمات داوطلبانه در جمعیت هلال احمر گلستان در همایش «به رنگ سپید» تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر گلستان، محمدعلی هروی اظهار کرد: در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، آیین نکوداشت و تقدیر از خدمات داوطلبانه جامعه پزشکی (به رنگ سپید) برای تسکین آلام بشری روز دوشنبه در تهران برگزارشد.

وی افزود: در این مراسم از پزشک داوطلب و نمونه جمعیت هلال احمر گلستان، دکتر تقی امیریانی، پزشک فوق تخصص گوارش و کبد به پاس زحمات ۱۰ساله وی در ارائه خدمات داوطلبانه، حضور و مشارکت در برنامه هایی همچون کاروان های سلامت مناطق محروم استان سیستان بلوچستان و مناطق زلزله زده استان کرمانشاه، مشارکت متعدد در کاروان های سلامت و ویزیت رایگان مناطق محروم استان گلستان و مشارکت در طرح های ملی حوزه داوطلبان به عنوان پزشک داوطلب جمعیت هلال احمر گلستان قدردانی شد.

لازم به ذکر است این مراسم با حضور رئیس جمعیت هلال احمر و معاون وزیر بهداشت برگزار شد.

کد مطلب 4526663

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