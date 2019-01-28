پزشک داوطلب گلستانی در همایش «به رنگ سپید» تجلیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر گلستان، محمدعلی هروی اظهار کرد: در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، آیین نکوداشت و تقدیر از خدمات داوطلبانه جامعه پزشکی (به رنگ سپید) برای تسکین آلام بشری روز دوشنبه در تهران برگزارشد.

وی افزود: در این مراسم از پزشک داوطلب و نمونه جمعیت هلال احمر گلستان، دکتر تقی امیریانی، پزشک فوق تخصص گوارش و کبد به پاس زحمات ۱۰ساله وی در ارائه خدمات داوطلبانه، حضور و مشارکت در برنامه هایی همچون کاروان های سلامت مناطق محروم استان سیستان بلوچستان و مناطق زلزله زده استان کرمانشاه، مشارکت متعدد در کاروان های سلامت و ویزیت رایگان مناطق محروم استان گلستان و مشارکت در طرح های ملی حوزه داوطلبان به عنوان پزشک داوطلب جمعیت هلال احمر گلستان قدردانی شد.

لازم به ذکر است این مراسم با حضور رئیس جمعیت هلال احمر و معاون وزیر بهداشت برگزار شد.