ارتباط دوسویه مردم و مسئولان از مصادیق «حکمرانی خوب» است

به گزارش خبرنگار مهر، علی صالحی امروز در نشستی خبری با اشاره به تلاش روابط عمومی استانداری یزد برای برقراری ارتباط دو سویه میان رسانه‌ها و مسئولان استان اظهار داشت: به طور قطع این ارتباط مستمر، نتایج بهتری برای جامعه به دنبال خواهد داشت.

وی با تاکید بر اینکه نقش رسانه و اهمیت آن در توسعه و پیشرفت کشورها بر کسی پوشیده نیست، عنوان کرد: روابط عمومی استانداری یزد در تلاش است با استفاده از توان و ظرفیت‌های خود، نقش رسانه‌ها و جایگاه روابط عمومی استانداری یزد را احیا کند.

صالحی بر ضرورت همدلی میان اصحاب رسانه و وحدت با روابط عمومی استانداری تاکید کرد و بیان داشت: در صورت تحقق این امر، هم رسانه‌ها و هم جامعه آثار مثبت آن را درک خواهند کرد.

مدیرکل روابط عمومی استانداری یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرا رسیدن چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، بر ضرورت همکاری رسانه‌ها برای اطلاع رسانی خوب از برنامه‌های چلهمین سالگرد پیروزی انقلاب تاکید کرد.

صالحی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اهمیت ادبیات در رسانه‌ها عنوان کرد: ورود واژه حکمرانی خوب به ادبیات رسانه‌های استان اتفاق خوبی بود که لازم است رسانه های این واژه را برای مردم تبیین کنند.

وی با بیان اینکه صداقت، مردم‌داری، شفافیت و اخلاق‌مداری تعاریفی است که می‌توان از حکمرانی خوب داشت، اظهار داشت: ارتباط دو سویه مردم و مسئولان را بارزترین ویژگی‌های حکمرانی خوب می‌دانم.

صالحی در مورد ارتباط خود با رسانه های یزد نیز عنوان کرد: هیچ وابستگی به رسانه خاص یا شخص خاصی ندارم و وظیفه خود در روابط عمومی استانداری یزد را صداقت و شفافیت در بیان مسائل می‌دانم.