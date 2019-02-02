علی علیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت فرا رسیدن چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، توسعه راه‌ها را از مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب در مناطق مختلف کشور دانست و اظهار داشت: توسعه شبکه حمل و نقلی استان یزد نیز از مهم‌ترین دستاوردهای ۴۰ ساله در حوزه راهداری است.

وی با اشاره به اینکه دهه فجر امسال شاهد بهره‌برداری از ۶۱.۵ کیلومتر مسیر به‌سازی و آسفالت شده در مناطق مختلف استان خواهیم بود، عنوان کرد: این پروژه با اعتبار ۱۱ میلیارد تومان در پنج شهرستان استان یزد در دست اجراست و در ایام دهه فجر آماده بهره‌برداری خواهد بود.

علیخانی یادآور شد: در شهرستان اردکان پنج پروژه به طول ۳۲.۵ کیلومتر با اعتبار ۳ میلیارد تومان، در تفت چهار پروژه به طول ۱۰ کیلومتر با اعتبار ۳ میلیارد تومان، در مهریز یک پروژه به طول دو کیلومتر با اعتبار ۵۰۰ میلیون تومان، در خاتم یک پروژه به طول ۱۲.۵ کیلومتر با اعتبار ۴ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان و در بافق یک پروژه به طول چهار کیلومتر با اعتبار ۵۰۰ میلیون تومان به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان یزد خاطرنشان کرد: پروژه‌های مهم دیگری نیز در حوزه راهداری در دست اجراست که امیدواریم بتوانیم تا پایان سال جاری آنها را به بهره‌برداری برسانیم.

وی از مهم‌ترین این پروژه‌ها به طرح ساماندهی و روکش آسفالت کنارگذر تفت، ساماندهی ورودی روستاهای اسلامیه و فیض‌آباد در شهرستان تفت، بهره‌برداری از تقاطع غیرهمسطح کنارگذر یزد در بلوار مناجات و بهره‌برداری از تقاطع غیرهمسطح روستای فهرج همچنین بهره‌برداری از باند دوم محور بهاباد ـ پرک در شهرستان بهاباد اشاره کرد .

علیخانی بیان کرد: یزد در مرکز کشور و شاهراه بین المللی قرار دارد و راه‌های اصلی از جمله تهران ـ بندرعباس و مشهد به غرب کشور به عنوان راه‌های ترانزیتی مهم، از یزد می گذرد.

وی افزود: ما توانسته ایم در این ۴۰ سال یک شبکه ترانزیتی خوب در استان ایجاد کنیم و ظرفیت حمل و نقلی که از استان عبور می‌کند را با کمترین هزینه در بحث افزایش ایمنی و تصادفات همچنین ایجاد مجتمع‌های خدمات رفاهی در حاشیه راه‌ها، ساماندهی کنیم.

علیخانی با مقایسه وضعیت راه‌های استان یزد در دوران قبل و بعد از پیروزی انقلاب در استان یزد عنوان کرد: ۴۰ سال قبل راهی به عنوان بزرگراه در استان نداشتیم اما اکنون ۷۵۳ کیلومتر بزرگراه در این استان احداث شده است.

وی ادامه داد: مسافت راه‌های اصلی و فرعی استان یزد در ۴۰ سال پیش ۳۲۱ کیلومتر بوده اما این میزان در حال حاضر به هزار و ۶۴۷ کیلومتر در حوزه استحفاظی استان یزد رسیده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان یزد خاطرنشان کرد: در ۴۰ سال پیش، ۲۸۹ کیلومتر از راه‌های روستایی استان آسفالت بود که اکنون این میزان به ۲ هزار و ۲۸۹ کیلومتر رسیده و همه روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان، دارای راه آسفالته و دسترسی مناسب هستند.