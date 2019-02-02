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۱۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۱۴

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان یزد خبر داد:

۶۱ کیلومتر از راه‌های استان یزد به‌سازی شد/بهره‌برداری در دهه فجر

۶۱ کیلومتر از راه‌های استان یزد به‌سازی شد/بهره‌برداری در دهه فجر

یزد ـ مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان یزد، مهمترین دستاورد ۴۰ ساله در حوزه راهداری را توسعه شبکه حمل و نقلی استان یزد اعلام کرد.

علی علیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت فرا رسیدن چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، توسعه راه‌ها را از مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب در مناطق مختلف کشور دانست و اظهار داشت: توسعه شبکه حمل و نقلی استان یزد نیز از مهم‌ترین دستاوردهای ۴۰ ساله در حوزه راهداری است.

وی با اشاره به اینکه دهه فجر امسال شاهد بهره‌برداری از ۶۱.۵ کیلومتر مسیر به‌سازی و آسفالت شده در مناطق مختلف استان خواهیم بود، عنوان کرد: این پروژه با اعتبار ۱۱ میلیارد تومان در پنج شهرستان استان یزد در دست اجراست و در ایام دهه فجر آماده بهره‌برداری خواهد بود.

علیخانی یادآور شد: در شهرستان اردکان پنج پروژه به طول ۳۲.۵ کیلومتر با اعتبار ۳ میلیارد تومان، در تفت چهار پروژه به طول ۱۰ کیلومتر با اعتبار ۳ میلیارد تومان، در مهریز یک پروژه به طول دو کیلومتر با اعتبار ۵۰۰ میلیون تومان، در خاتم یک پروژه به طول ۱۲.۵ کیلومتر با اعتبار ۴ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان و در بافق یک پروژه به طول چهار کیلومتر با اعتبار ۵۰۰ میلیون تومان به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان یزد خاطرنشان کرد: پروژه‌های مهم دیگری نیز در حوزه راهداری در دست اجراست که امیدواریم بتوانیم تا پایان سال جاری آنها را به بهره‌برداری برسانیم.

وی از مهم‌ترین این پروژه‌ها به طرح ساماندهی و روکش آسفالت کنارگذر تفت، ساماندهی ورودی روستاهای اسلامیه و فیض‌آباد در شهرستان تفت، بهره‌برداری از تقاطع غیرهمسطح کنارگذر یزد در بلوار مناجات و بهره‌برداری از تقاطع غیرهمسطح روستای فهرج همچنین بهره‌برداری از باند دوم محور بهاباد ـ پرک در شهرستان بهاباد اشاره کرد .

علیخانی بیان کرد: یزد در مرکز کشور و شاهراه بین المللی قرار دارد و راه‌های اصلی از جمله تهران ـ بندرعباس و مشهد به غرب کشور به عنوان راه‌های ترانزیتی مهم، از یزد می گذرد.

وی افزود: ما توانسته ایم در این ۴۰ سال یک شبکه ترانزیتی خوب در استان ایجاد کنیم و ظرفیت حمل و نقلی که از استان عبور می‌کند را با کمترین هزینه در بحث افزایش ایمنی و تصادفات همچنین ایجاد مجتمع‌های خدمات رفاهی در حاشیه راه‌ها، ساماندهی کنیم.

علیخانی با مقایسه وضعیت راه‌های استان یزد در دوران قبل و بعد از پیروزی انقلاب در استان یزد عنوان کرد: ۴۰ سال قبل راهی به عنوان بزرگراه در استان نداشتیم اما اکنون ۷۵۳ کیلومتر بزرگراه در این استان احداث شده است.

وی ادامه داد: مسافت راه‌های اصلی و فرعی استان یزد در ۴۰ سال پیش ۳۲۱ کیلومتر بوده اما این میزان در حال حاضر به هزار و ۶۴۷ کیلومتر در حوزه استحفاظی استان یزد رسیده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان یزد خاطرنشان کرد: در ۴۰ سال پیش، ۲۸۹ کیلومتر از راه‌های روستایی استان آسفالت بود که اکنون این میزان به ۲ هزار و ۲۸۹ کیلومتر رسیده و همه روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان، دارای راه آسفالته و دسترسی مناسب هستند.

کد مطلب 4526697

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