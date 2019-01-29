استاندار آذربایجان شرقی ۲ سال جوان شد/ بسته شدن روزنه امید جوانان

خبرگزاری مهر، گروه استانها- محمدرضا علی اشرفی؛ در راستای اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان» توسط رئیسجمهور برای اجرا به سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شد و در ماههای گذشته مدیران زیادی در کشور تغییر کردند.
قانون منع بهکارگیری بازنشستهها در تابستان سال جاری اصلاح شد و در اوایل شهریورماه به تصویب رسید و بر اساس آن دستگاههای اجرایی ملزم شدند تمامی بازنشستههای شاغلی که مشمول استثنا این قانون نمیشدند را تسویهحساب و خارج کنند.
بعد از لازمالاجرا شدن قانون منع بهکارگیری بازنشستهها در مسئولیتهای دولتی و اجرایی بنا بر اعلام سازمان اداری و استخدامی حدود ۱۱۷۰ بازنشسته فعال در دستگاههای اجرایی به کار خود خاتمه دادند که از این تعداد سه مدیر نیز در آذربایجان شرقی مجبور به تحویل دادن میزهایشان شدند.
استاندار آذربایجان شرقی ۲ سال جوان شد
از لازمالاجرا شدن قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان یعنی از ۲۶ آبان ماه سال جاری تاکنون بیش از دو ماه گذشته و سه نفر از مدیران سابق آذربایجان شرقی «مجید خدابخش استاندار سابق»، «رحیم شهرتی فر معاون سیاسی استاندار» و «محمدرضا عیدی مدیرکل نوسازی مدارس استان» از دستگاههای اجرایی خارج شدند.
مجید خدابخش متولد ۱۳۳۵ در اردبیل، استاندار استان اردبیل در دولت یازدهم و در دولت دوازدهم استاندار آذربایجان شرقی بود. مجید خدابخش به مدت ۱۴ ماه نماینده عالی دولت تدبیر و امید در آذربایجان شرقی بود که به دلیل تصویب قانون منع بهکارگیری بازنشستگان در پستهای اجرایی از این سمت خود کنارهگیری کرد.
بعد از اجرای این قانون محمدرضا پورمحمدی استاندار جدید انتخاب شد. وی متولد ۱۳۳۷ در تبریز بود و سابقه ریاست دانشگاه تبریز را در کارنامه داشت. با این شرایط استاندار آذربایجان شرقی فقط دو سال جوان شد.
پورمحمدی چهاردهمین استاندار آذربایجان شرقی در دوره پس از پیروی انقلاب اسلامی بود که سکان هدایت این استان مهم ازنظر سیاسی و اقتصادی را بر عهده گرفت.
معاونت سیاسی استانداری با «سرپرست» اداره میشود
رحیم شهرتی فر معاون سیاسی سابق استاندار که متولد سال ۱۳۴۰ در شهر تبریز و دارای مدرک دکترا در رشته تاریخ از دانشگاه تبریز بود به دلیل اجرای این قانون مجبور به ترک مسئولیت خود شد و جای خود را به علیار راستگو داد.
البته راستگو نیز یکی از مدیران باسابقه است که سابقه فرمانداری در تبریز را نیز در کارنامه دارد. وی متولد سال ۱۳۴۶ در ارومیه، دارای مدرک کارشناسی حقوق و ۲۶ سال سابقه فعالیت در سمتهای مختلف چون فرمانداری مراغه، جلفا و کلیبر، معاونت اقتصادی منطقه ویژه اقتصادی سهلان و منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس، معاونت مجتمع تراکتورسازی ایران و مدیرکل سیاسی استانداری کهگیلویه و بویراحمد را دارد.
علیار راستگو همزمان فرماندار تبریز بوده و بهعنوان سرپرست معاونت سیاسی استانداری نیز انتخابشده است.
«قانون منع بهکارگیری بازنشستگان» روزنه امیدی برای جوانان
حالا مدیران جدید بهجای این سه مدیر روی کار آمدهاند و «محمدرضا پورمحمدی بهعنوان استاندار»، «علیار راستگو سرپرست معاونت سیاسی استانداری» و «پیام صدقی مدیرکل نوسازی مدارس استان» مشغول به فعالیت هستند.
دراینبین انتظاری که از هیئت دولت و شخص رئیسجمهور میرفت این بود که جوانان بهجای مدیران بازنشسته به مسئولیت برسند و همچون زمان جنگ تحمیلی و ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی که تمام امور به جوانان سپرده شد، در این میدان ویژه نیز به جوانان اعتماد شود ولی در آذربایجان شرقی این رؤیا محقق نشد.
موضوع قانون منع بهکارگیری بازنشستگان و جایگزین شدن مدیران جوان در ساختار اداری کشور و بهتبع آن آذربایجان شرقی ضرورتی است که میتواند کشور را در جنگ اقتصادی با دشمن پیروز کند.
نکته دیگر اینکه اگرچه این مسئولیتها در استان تعیین تکلیف شدهاند و مدیران جدیدی برای آنها منصوبشده ولی در حوزه معاونت سیاسی و امنیتی استانداری آذربایجان شرقی با سرپرست اداره میشود و علیار راستگو همزمان فرماندار تبریز نیز است.
رؤسای بازنشسته هیئتهای ورزشی رفتنی شدند
یکی دیگر از حاشیههایی که در خلال اجرای این قانون در استان به وجود آمد بحث رؤسای هیئتهای ورزشی آذربایجان شرقی بود که طبق اعلام مسئولان امر تعداد ۱۷ نفر از رؤسای هیئتهای ورزشی استان بازنشسته بودند.
مدیرکل اداره ورزش و جوانان آذربایجان شرقی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: انتخابات هیئتهای ورزشی استان بدون حضور بازنشستگان برگزار میشود.
ایوب بهتاج بابیان اینکه برای ساماندهی هیئتهای ورزشی انتخابات برگزار میشود، گفت: برای ساماندهی هیئتهای ورزشی که توسط سرپرست اداره میشوند یا مدت تصدیگری رؤسای آنها رو به اتمام است، انتخابات در سریعترین زمان برگزار خواهد شد.
وی سپس با اشاره به اینکه انتخابات رؤسای هیئتهای ورزشی بدون بازنشستهها برگزار میشود، ادامه داد: بر اساس آخرین دستورالعمل ارسالی از سوی وزارت ورزش و جوانان، ثبتنام افراد بازنشسته در انتخابات هیئتهای ورزشی مجاز نیست.
بهتاج گفت: گفت: ۱۷ نفر از رؤسای هیئتهای استان بازنشسته بودند. همه ما تابع قانون هستیم و تخطی از قانون موجب متضرر شدن جامعه و مردم میشود لذا از اولین استانهایی هستیم که با اشتیاق، از طرح ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان در هیئتهای ورزشی استقبال کردیم.
ضرورت ورود جوانان به مسئولیتهای دولتی
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای قانون منع بهکارگیری بازنشستگان اظهار داشت: این قانون یکی از قانونهای خوبی بود که باعث کنار رفتن مدیران بازنشسته شد.
احمد علیرضا بیگی با تأکید بر ضرورت ورود جوانان به مسئولیتهای دولتی افزود: این قانون باعث افزایش حضور جوانان در مسئولیتهای مهم دولتی و اجرایی میشود.
وی ادامه داد: با توجه به تأکید مقام معظم رهبری به موضوع جوانگرایی این موضوع را در مجلس پیگیر هستیم.
بیگی با تأکید بر اینکه چرخه مدیریت کشوری باید پویا و فعال باشد، گفت: بازنشستگی افراد باسابقه بالا منجر به جذب و استخدام و کاهش آمار بیکاری جوانان در جامعه میشود و زمینه ورود جوانان به مدیریت را نیز فراهم میکند.
این نماینده مجلس افزود: اقدامی که مجلس درزمینهٔ تصویب قانون منع بهکارگیری بازنشستگان انجام داد واکنشی به عملکرد دولت در خصوص بهکارگیری چشمگیر بازنشستگان در حلقه تنگ مدیریتی بود.
با همه این اوصاف منتظریم تا شاهد روی کار آمدن مدیران جوان در آذربایجان شرقی باشیم و این قانون منع به کارگیری بازنشستگان در مسئولیتهای دولتی که روزنه امیدی برای جوانان بود، به ناامیدی تبدیل نشود.
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