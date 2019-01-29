سمپوزیوم «آینده انقلاب اسلامی»در خانه مشروطه اصفهان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در این رویداد فرهنگی جوانان صاحب نظر در حوزه انقلاب اسلامی، فرصت می یابند تا اندیشه های خود بیان می‌کنند.

این گردهمایی پنج شنبه ۱۱ بهمن ماه از ساعت ۹ تا ۱۶ برگزار می شود.

مطابق با برنامه، بتول یوسفی اولین سخنران این برنامه است. عنوان بحث او «رویکردی تمدنی به ظرفیت های فکری و تاریخی انقلاب اسلامی ایران» است.

پس از او محمدعلی کرباسیون سخنرانی خود را درباره « چالشهای اندیشه های چپ در نظام حقوق اقتصادی جمهوری اسلامی ایران» ارائه می‌دهد.

سومین ارائه دهنده، علیرضا مکاریان پور است. موضوع گفتار او «آینده انقلاب اسلامی و مدرنیته» است. بعد از این سه ارائه حجت الاسلام ابوذر مظاهری و دکتر احمد مهرشاد به جایگاه می‌روند و در مورد کتاب «افق تمدنی آینده انقلاب اسلامی» به صحبت می پردازند.

برگزاری دو نشست گپ با محوریت حامد صفایی پور و حجت الاسلام محمد علی فولادگر از دیگر برنامه های این سمپوزیوم است.

در پایان نیز حامد زمانی، سید رسول فاطمی و حورا فروزبخش در مورد آینده دین داری در ایران گفتارهای کوتاهی را ارائه می دهند.

خانه مشروطه، منزل تاریخی شهید آیت الله حاج آقا نورالله اصفهانی، واقع در خیابان نشاط کوچه چهاردهم، میزبان این همایش خودمانی است.