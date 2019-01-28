آغاز بارش برف در چهارمحال و بختیاری/ ۲ مسیر ارتباطی مسدودشد

به گزارش خبرنگار مهر، بارش برف و باران در چهارمحال و بختیاری آغاز شده است و هم اکنون کولاک برف موجب تداخل در تردد خودروها در محور های ارتباطی استان شده است. شدت بارش برف و باران در شهرستان کوهرنگ از سایر مناطق دیگر چهارمحال و بختیاری بیشتر است.

وزش باد شدید در کنار بارش برف موجب کولاک شدید در گردنه های این شهرستان شده است.

بارش برف در گردنه های این منطقه موجب تداخل در تردد خودرو ها شده است

فرماندار کوهرنگ در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز بارش برف در شهرستان کوهرنگ، اظهار داشت: بارش برف در گردنه های این منطقه موجب تداخل در تردد خودرو ها شده است.

مرتضی زمانپور بیان کرد: در حال حاضر نیروهای امدادی منطقه در حال آماده باش قرار گرفته اند.

وی تاکید کرد: نیروهای راهداری نیز در گردنه های منطقه مستقر شده اند و در حال شن پاشی در محور های ارتباطی هستند.

مسدود شدن گردنه های چری و شاه منصوری

رئیس پلیس راه چهارمحال و بختیاری نیز در این زمینه اظهار داشت: کولاک شدید در گردنه های شاه منصوری و چری گزارش شده است که این امر موجب مسدود شدن این گردنه ها شده است.

رحمت الله نجفی بیان کرد: دید افقی به علت بارش شدید برف و کولاک کاهش یافته است و تردد در محورهای چهارمحال و بختیاری به کندی انجام می شود.

وی عنوان کرد: بارش برف در شهرستان کوهرنگ تردد را با مشکل مواجه کرده است.

رئیس پلیس راه چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: در حال حاضر تردد در گردنه های مرتفع استان با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

وی با اشاره به وزش باد شدید و وقوع طوفان در شهرستان بروجن، بیان کرد: وزش باد شدید و ایجاد گرد و غبار موجب مسدود شدن محور ارتباطی گندمان - بروجن شده است.

وی ادامه داد: دید افقی در این منطقه کمتر از ۱۰ متر گزارش شده است.

رئیس پلیس راه چهارمحال و بختیاری با اشاره به احتمال وقوع سیل و مسدود شدن جاده تاراز و اندیکا در استان خوزستان به بازفت و شهرکرد در محدوده شیرین بهار، تاکید کرد: در این محور تا ساعت هفت صبح چهارشنبه ۱۰ بهمن مممنوعیت تردد اعمال شده است.

وی افزود: تردد ناوگان حمل و نقل عمومی تا ساعت شش صبح شنبه ۱۳ بهمن در این مسیر ممنوع است.

رئیس پلیس راه چهارمحال و بختیاری گفت: رانندگان می توانند از محورهای جایگزین اندیکا، مسجد سلیمان، شوشتر، اندیمشک، خرم آباد، الیگودرز به شهرکرد و یا اندیکا، مسجدسلیمان، هفتکل، ایذه به شهرکرد استفاده کنند.

آماده باش ۵ اکیپ امدادی در شهرستان کوهرنگ

رئیس هلال احمر شهرستان کوهرنگ نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه پنج اکیپ امدادی در شهرستان کوهرنگ به حال اماده باش قرار گرفته اند، بیان کرد: تمام نیروهای امدادی در پایگاه های امداد نجات این شهرستان در محل های چلگرد، دو آب صمصامی و ... در حال آماده باش هستند.

بیژن طاهری عنوان کرد: مسافران از سفر غیر ضروری به شهرستان کوهرنگ پرهیز کنند.

وی بیان کرد: دید افقی طی گزارش نیروهای امدادی مستقر در محور های ارتباطی در پی کولاک برف بسیار کاهش یافته است.

وی عنوان کرد: مسافران در صورت سفر ضروری به شهرستان باید با تجهیزات کامل سفر کنند.

رئیس هلال احمر شهرستان کوهرنگ تاکید کرد: داشتن باک پر از سوخت از مهمترین موارد ضروری است که باید مورد توجه قرار گیرد.