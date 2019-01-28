روح الله شریف زاده شامگاه دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: براثر بارش های سیل آسا، ریزش کوه در چهار نقطه محورهای گاوزرده، پاعلم، تنگ فنی و طول کش اتفاق افتاد.

وی بابیان اینکه یک لاین این محورها براثر ریزش کوه مسدود است، افزود: تیم های راهداری بلافاصله به محل های مورد نظر اعزام و در حال پاکسازی محورها هستند.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای پلدختر گفت: تردد در جاده های پلدختر-خرم آباد، پلدختر-اندیمشک و پلدختر-کرمانشاه به کندی صورت می گیرد.

وی افزود:تلاش عوامل راهداری برای بازگشایی مسیرها همچنان ادامه دارد.

شریف زاده به رانندگان توصیه کرد از تردد غیر ضروری در محورهای مواصلاتی خودداری کنند.

وی گفت: رانندگان از توقف وسیله نقلیه خود در کنار صخره ها و کوه ها با توجه به ریزش آنها پرهیز کنند.