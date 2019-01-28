آبگرفتگی و سیلاب در ۳ شهر لرستان/ قطع راه دسترسی روستای «ناصروند»

غلامرضا آقامیرزایی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به بارش شدید باران در لرستان اظهار داشت: روستاهای شهر خرم آباد دچار آبگرفتگی شده اند، وضعیت در داخل شهر هم به همین شکل است.

وی با بیان اینکه در خرم آباد روستایی که خیلی آسیب دیده «ناصروند» است و پل حدفاصل «ناصروند» و «بلیلوند» قطع شده است، تصریح کرد: سه مسیر به داخل این روستا داریم، یکی از سمت سراب یاس-بلیلوند- ناصر وند است که پل حدفاصل آن ها قطع شده است، راه دیگر بین روستای پل بابا و ناصروند است که آن هم پل در مسیر به شدت دچار آبگرفتگی شده و احتمال تخریب وجود دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان افزود: راه دسترسی دیگر از سمت روستا به کمربندی و جاده قدیم است که آن هم دچار آبگرفتگی شده ولی تردد به کندی انجام می شود.

آقامیرزایی با تاکید بر اینکه الان در فرمانداری خرم آباد جلسه ای با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان، فرماندار خرم آباد و مدیران دستگاه های خدمات رسان داریم تا سرعت کار و امدادرسانی افزایش یابد و شرایط مدیریت شود، ادامه داد: همچنین هماهنگی لازم صورت گرفته است که دو برج نوری در روستای «ناصروند» مستقر شود.

وی با اشاره به اینکه در شهر پلدختر هم دچار مشکل هستیم و بر اساس اعلام فرماندار پلدختر راه دسترسی حدود ۱۰ روستا قطع شده است، گفت: فرماندار دلفان نیز گزارش کرده که در داخل شهر نورآباد خیابان ها دچار آبگرفتگی شده است و در این راستا یکسری ماشین آلات به این شهرستان اعزام کرده ایم.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان با بیان اینکه در همه شهرهای استان کم و بیش دچار مشکل هستیم اما به جز در پلدختر، دلفان و خرم آباد از شهرهای دیگر گزارش حادثه نشده است، تصریح کرد: قطعا در پی بارش های اخیر خسارت خواهیم داشت که بعد از بررسی و ارزیابی در فرصت مناسب میزان خسارات اعلام می شود.

آقامیرزایی در خصوص وضعیت زمین لغزش الیگودرز نیز گفت: حداقل اتفاقی که می افتد این است که به خاطر ریزش ها آب رودخانه «مورزرین» گل آلود شده و مزارع پرورش ماهی در پایین دست رودخانه با مشکل مواجه شوند.