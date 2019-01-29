رئیس ورزش و جوانان رحیم آباد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز مسابقات کشتی گیله‌مردی گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و شهید «حسن عشوری» دراین بخش، اظهارکرد: ۱۰۰کشتی گیر از استان‌های گیلان و مازندران در این دوره از مسابقات حضور دارند.

محسن جانعلی زاده با بیان اینکه این رقابت‌ها به مدت ۲۵ شب در سالن شهید «غفور صمدپور» بخش رحیم‌آباد شهرستان رودسر برگزار می شود، افزود: در پایان این مسابقات به نفرات اول تا سوم سبک و سنگین وزن لوح تقدیر و جوایز نفیسی اهدا می شود.

وی ادامه داد: این مسابقات به منظور پاسداشت چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی و همچنین توسعه و احیای ورزش‌های بومی و محلی میان مردم به‌ویژه جوانان برگزار می شود.

جانعلی‌زاده در ادامه با اشاره به اینکه امسال بیش از ۱۰۰۰ ورزشکار در رشته‌های مختلف ورزشی اعم از آقایان و بانوان ساماندهی و جذب شدند، تصریح‌کرد: جذب این تعداد ورزشکار که در دو باشگاه دولتی، چهار باشگاه خصوصی و یک باشگاه خصوصی ویژه بانوان فعالیت می کنند در مقایسه به مدت مشابه ارسال ۱۰ درصد رشد داشته‌ است.