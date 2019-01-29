به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی شامگاه دوشنبه با حجت الاسلام محمدرضا تویسرکانی مسئول نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین کشور دیدار و گفتگو کرد.

آیت الله فلاحتی در این دیدار با اشاره به فعالیت‌های خوب تویسرکانی در بسیج، اظهارکرد: خدمت به مردم در نظام مقدس اسلامی ارزشمند است.

نماینده ولی فقیه در گیلان در ادامه با اشاره به سابقه فرهنگی و مذهبی مردم این استان، افزود: بستر فعالیت‌های فرهنگی با توجه به پیشینه این استان فراهم است.

آیت‌الله فلاحتی با بیان اینکه در حوزه علمیه نیز ظرفیت‌های بسیاری خوبی وجود دارد، گفت: حدود ۲ هزار نفر طلبه برادر و خواهر در استان گیلان در حال تحصیل هستند که ظرفیت بسیار خوب است و باید استفاده شود.

وی با اشاره به وجود برخی مشکلات در کشور، ادامه داد: در ملاقات با اقشار مختلف مردم بیشتر مشکلات حول محور معیشت، اقتصاد و تسهیلات است. مسئولان باید به مشکلات مردم رسیدگی و در راستای حل اآنها گام بردارند.

اشراف کامل رهبری از اتفاقات کشور

در ادامه این دیدار مسئول نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین گفت: نیروهای ارزشی گیلان شمار را به عنوان امام جمعه رشت قبول داشته و به شما علاقمند هستند.

حجت‌الاسلام محمدرضا تویسرکانی افزود: انتصاب آیت‌الله فلاحتی توسط مقام معظم رهبری در استان گیلان بارقه‌ای از امید در افراد انقلابی این استان ایجاد کرده است.

وی در ادامه با اشاره به اشراف کامل مقام معظم رهبری در تمام امور نظام، بیان کرد: تمام وجود مقام معظم رهبری سرشار از انرژی است.