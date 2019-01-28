محور ترانزیتی جنوب مسدود شد

سید حبیب الله موسوی بامداد سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهارداشت: طغیان رودخانه کشکان در مسیر «دمرود» معمولان باعث تخریب دیواره ساحلی و انسداد کامل جاده ترانزیتی خرم آباد- پلدختر شد.

وی افزود: هم اکنون هیچ عبور و مروری در این محور به دلیل مسدود شدن کامل آن صورت نمی گیرد.

بخشدار معمولان از رانندگان وسایل نقلیه سبک و سنگین که قصد عبور از محور خرم آباد- پلدختر را دارند خواست تا کاهش بارندگی و فرو نشست آب و اطلاع ثانوی از محور جایگزین خرم آباد- کوهدشت- پلدختر و بالعکس و یا محور آزاد راه خرم آباد- پل زال و بالعکس برای تردد استفاده کنند.