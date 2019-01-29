توقف جنگ یمن در دست عربستان است نه مزدوران آن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی یمن روز دوشنبه با مارتین گریفیتس نماینده ویژه سازمان ملل متحد در خصوص یمن و هیات همراه وی دیدار کرد.

در این دیدار، آخرین تحولات اوضاع انسانی در یمن با توجه به تداوم تجاوز و محاصره و جوانب متعلق به اجرای توافق سوئد مورد بحث و رایزنی قرار گرفت.

مهدی المشاط با بیان اینکه طرف دیگر خواهان توقف تجاوز نیست، گفت: (تصمیم گیری درباره) توقف جنگ دست مزدوران نیست بلکه دست عربستان است.

رئیس شورای عالی سیاسی یمن با پرداختن به اوضاع انسانی وخیم یمن به دلیل تجاوز و محاصره، از نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن خواست به منظور اطلاع از وضعیت بهداشت و بیمارانی که امکانات درمان ندارند، از بیمارستان ها بازدید کند.

گریفیتس نیز ضمن تاکید بر اهمیت اجرای توافق سوئد، اظهار داشت که طی سفر فردا به الحدیده برای الزام طرف ها به اجرای توافق تلاش خواهد کرد.