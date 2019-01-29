عدم ارائه طرح مرتبط با بازآفرینی از سوی چهار شهرستان بررسی شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق معتمدیان دوشنبه شب در ستاد بازآفرینی پایدار شهری با اشاره به نگاه ویژه دولت به بحث بازآفرینی و بافت‌های فرسوده اظهار کرد: در این راستا رئیس جمهور در ابلاغی به استانداران خواستار پیگیری مباحث مرتبط با زمین پروژه‌های مرتبط با بازآفرینی شهری شد.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: رئیس جمهور اعلام کردند که اگر از طرف وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها ممانعتی برای مباحث مرتبط با بازآفرینی شهری صورت گرفت، حتما اطلاع داده شود.

معتمدیان گفت: دستگاه‌های اجرایی اگر زمینی بلااستفاده در محدوده محلات هدف بازآفرینی دارند، معرفی کنند تا در پروژه‌های طرح‌های بازآفرینی مورد استفاده واقع شود.

وی با اشاره به اینکه برای اجرای پروژه‌های طرح بازآفرینی شهری نیازمند همکاری همه دستگاه‌‌ها هستیم، اظهار کرد: بانک‌ها در پرداخت تسهیلات باید روان‌سازی کنند تا زمینه همراهی مردم نیز فراهم شود.

استاندار خراسان‌جنوبی با انتقاد از چهار شهرستان که طرح‌های خود در زمینه محلات هدف بازآفرینی را ارائه نداده‌اند، بیان کرد: ستادهای شهرستانی بازآفرینی شهری باید تشکیل شده و علت عدم ارائه طرح از سوی این چهار شهرستان بررسی شود.

معتمدیان ادامه داد: تامین زمین مناسب و با کیفیت در اجرای پروژه های بازآفرینی شهری بسیار حائز اهمیت است چرا که می‌خواهیم به سرنوشت مسکن مهر دچار نشود.

همچنین در این ستاد سید مجتبی علوی مقدم، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان‌جنوبی گفت: بازآفرینی شهری در همه عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برای ارتقای کیفیت زندگی مردم در محلات هدف تعریف شده است.

وی اظهار کرد: بافت‌های فرسوده در شهرها نتیجه توجه نداشتن به نوسازی و توسعه شهرها به صورت متوازن و دقیق است.

معاون استاندار خراسان‌جنوبی ادامه داد: بافت‌های فرسوده تأسیسات شهری را دچار ناکارآمدی کرده است.

علوی مقدم با اشاره به اینکه در خراسان‌جنوبی بالغ بر ۹۰ هزار نفر در محلات هدف بازآفرینی ساکن هستند، بیان کرد: مجموع بافت‌های فرسوده نیز ۹۶۳ هکتار است.

وی با تبیین اینکه بسیاری از دستگاه‌های دولتی مازاد زمین دارند که در پروژه‌های محلات هدف بازآفرینی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، گفت: تکمیل پروژه‌های نیمه تمام در محلات هدف اولویت کار است.