آخرین وضعیت لیست محرمانه در خراسان جنوبی/یک مدیر تغییر یافت

خبرگزاری مهر- گروه استان ها: شهریور ماه امسال بود که «قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان» در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و اواخر همان ماه پس از تایید شورای نگهبان وارد فاز اجرایی شد تا بازنشستگانی که هنوز پست خود را ترک نکرده‌اند ظرف ۶۰ روز از مهلت قانونی تعیین شده نسبت به این موضوع اقدام کنند.

براساس اصلاحیه قانون ، به‌ کارگیری استانداران و سفراء و معاونین وزراء و همترازان آنها پس از بازنشستگی یا بازخریدی، در دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ / ۷ / ۱۳۸۶ و کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می ‌کنند، ممنوع اعلام شد.

رسانه های زیادی پس از تصویب این قانون پیگیر شدند تا در استانها روند اجرا قانون را بررسی کنند و به سمع و نظر مردم برسانند که چه کسانی مشمول این قانون شده و هنوز دل از صندلی های ریاستی نمی کنند.

مهلت به سر رسید و در خراسان جنوبی که پیش از این در محافل رسانه ای از آماده شدن لیست محرمانه بین ۹ تا ۱۶ نفر خبر آمده بود؛ تنها شاهد یک تغییر مدیریتی در استان بودیم.

در خراسان جنوبی استاندار وقت یعنی «مروج الشریعه» اولین گزینه برای ترک میز خدمت دولتی بود.

هر چند محرمانه بودن این لیست از سوی رسانه ها مورد مناقشه بود. اما تفسیر به رای یکی از دلایل افشا نشدن این لیست بود.

با رفتن مروج الشریعه انگار تب و تاب تند اجرای قانون در استان خوابید و شواهد یا خبری از تغییر دیگر مدیرانی که انتظار می رفت جزو این لیست باشند نبوده است.

بر این اساس سراغ لیستی که آماده شده بود را از مدیرکل دیوان محاسبات خراسان جنوبی گرفتیم تا بدانیم بعد از استاندار وقت خراسان جنوبی چند نفر دیگر شامل قانون شده اند.

بازهم محرمانه

اما انگار بعد از اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان که ابلاغ شد. لیستی که در ابتدا رسانه های استان از مشمولان مصوبه ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان اعلام کرده بودند تغییر کرد و دیگر در این استان مدیر بازنشسته پشت میز نشین در خراسان جنوبی نداریم.

نکته مهم دیگر اینکه در این لیست ۹ یا ۱۶ نفره که قبلا اعلام شده بود به اذعان مطلعین تعداد زیادی از افراد، مدیران میانی دستگاه ها بودند.

استثناعاتی که به قانون افزوده شد مشمولان لیست محرمانه را گویی نجات داده تا بازهم جوان گرایی مدیریتی در این استان همچنان مغفول بماند.

مطابق قانون عمل کرده ایم

جمله ای که رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی در گفتگو با مهر بیان کرداین بود که تا قبل از این هم در استان طبق قانون عمل شده و هیچ نیرویی بدون در نظر گرفتن قانون منع به کارگیری بازنشستگان نبوده است.

محمد هادی آرین افزود: در اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان، نمایندگان محدودیت هایی را قرار دادند که بر اساس آن استاندار خراسان جنوبی شامل آن اصلاحیه شد.

وی ادامه داد: بعد از اینکه محدودیت ها در اصلاح اول قانون اعلام شد احتمالاتی در استان درباره لیستی از مدیران که باید بروند تهیه شد اما دوباره تغییر و اصلاح دیگری اعلام شد که از مستثنی شدن جانبازان ۵۰ درصد از قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان خبر می داد.

به گفته وی پیش از این فقط جانبازان بالای ۵۰ درصد از قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان مستثنی بودند که با استعلام جدید، جانبازان ۵۰ درصد هم از این قانون مستثنی شدند.

دیوان محاسبات مرجع پاسخگویی است

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی هم در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه کار اصلی نمایندگان تصویب این قانون بوده است، گفت: دستگاه اجرایی متولی در این باره دیوان محاسبات استان است.

نظر افضلی افزود: بر اساس گزارش هایی که به من رسیده افرادی که این قانون شامل حالشان شده است هم اکنون در پست سازمانی نیستند.

وی در پاسخ به این سوال خبرنگار ما که عده ای از قبل مشخص شده بودند و زمزمه هایی درباره رفتنشان بود تاکید کرد: بعد از اصلاحی که انجام شد حتما در بازبینی شرایط شامل حالشان نشده در غیر اینصورت بازنشسته می شدند.

وی دیوان محاسبات را مرجع رسمی پاسخ گویی به این موضوع دانست.

محمد حسین فتح آبادی مدیرکل دیوان محاسبات خراسان جنوبی نیز در گفتگوی کوتاه خود با مهر تنها به این جمله بسنده کرد و گفت: در حال حاضر به غیر از مجوزهای قانونی مندرج در بند های (ج)و (ز)ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه که صرفا در خصوص اعاده به خدمت جانبازان و آزادگان عزیز با ملاحظات خاص می باشد، در محدوده رسیدگی های انجام شده دیوان محاسبات استان قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان با لحاظ اصلاحات آن اجرا شده است.

مطابق باگفته مسئولان خراسان جنوبی لیست دیگری وجود ندارد و تنها استاندار خراسان جنوبی در این لیست منع فعالیت داشته که تغییر کرده و با استثنا های پیش بینی شده در قانون مابقی افراد این لیست حضورشان در پست های مدیریتی قانونی شده است.

به هر روی مردم خراسان جنوبی همچنان منتظرند تا با بهره گیری از ظرفیت جوانان در پست های مدیریتی روحی تازه در کالبد استان برای فکر و برنامه های نو در جهت توسعه استان و رفع محرومیت ها دمیده شود.