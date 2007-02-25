نخستین همایش دانشجویی "انسان، محیط، زندگی سالم" برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر کاظم حسن پور - رئیس دانشکده علوم پزشکی سبزوار روز گذشته در مراسم افتتاحیه این همایش با بیان اینکه اساس و بنیان پژوهش در کشور بر پایه تبدیل تهدیدها به فرصت ها بنا شده است، گفت : دانشگاه بهترین و مناسب ترین فضای ممکن جهت هدایت سیر فعالیتهای علمی است تا بتوانیم در گذر از عصر ارتباطات علمی سیر زندگیمان را با این تغییرات هماهنگ کنیم.

وی اظهار داشت: دانشکده علوم پزشکی سبزوار با توجه به این مهم و در راستای تحقق اهداف عالی کشور در توسعه فرهنگ پژوهش تلاش می کند تا با انجام برنامه های گوناگون تمامی ظرفیت های دانشجویان را در حوزه های مختلف بارور ساخته و گامی موثر در جهت تربیت دانشجوی پژوهشگر بردارد.

رئیس دانشکده علوم پزشکی سبزوار با تاکید بر لزوم توانمندسازی جامعه علمی کشور خصوصاً دانشجویان و اعضاء هیئت علمی گفت : برگزاری چنین همایش هایی نقش بسزایی در تربیت دانشجویان پژوهشگر ایفا خواهد کرد و امیدواریم دانشجویان پس از اتمام دوران تحصیل توان پژوهشگری را با خود به ارمغان ببرند.

وی با اشاره به پیشرفت تکنولوژی های گوناگون و تاثیر آنها بر عرصه های مختلف زندگی گفت : قطعاً تکنولوژی های گوناگون عوارض و تاثیرات زیادی را بر زندگی انسان داشته و لازم است تا مسائلی را که تکنولوژی به وجود آورده در جهت بهبود و بهینه سازی شرایط زندگی مفید به کار گرفت.

کاظم حسن پور با تاکید بر توجه بر پتانسیل های موجود و استفاده از این توانمندی ها در سطوح مختلف اظهار داشت : نادیده گرفتن و عدم استفاده از این توانایی ها سبب از بین رفتن حجم زیادی از پتانسیل های افراد خواهد داشت.

حسن پور گفت : برگزاری چنین همایش هایی سبب رشد علمی طبقات مختلف جامعه علمی شده و بدین وسیله می توانیم از تمامی پتانسیل ها بهره مند شویم.