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۶ اسفند ۱۳۸۵، ۱۰:۲۰

نخستین همایش دانشجویی "انسان، محیط، زندگی سالم" برگزار شد

اولین همایش دانشجویی "انسان، محیط، زندگی سالم" در دانشکده علوم پزشکی سبزوار برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر کاظم حسن پور - رئیس دانشکده علوم پزشکی سبزوار روز گذشته در مراسم افتتاحیه این همایش با بیان اینکه اساس و بنیان پژوهش در کشور بر پایه تبدیل تهدیدها به فرصت ها بنا شده است، گفت : دانشگاه بهترین و مناسب ترین فضای ممکن جهت هدایت سیر فعالیتهای علمی است تا بتوانیم در گذر از عصر ارتباطات علمی سیر زندگیمان را با این تغییرات هماهنگ کنیم.

وی اظهار داشت: دانشکده علوم پزشکی سبزوار با توجه به این مهم و در راستای تحقق اهداف عالی کشور در توسعه فرهنگ پژوهش تلاش می کند تا با انجام برنامه های گوناگون تمامی ظرفیت های دانشجویان را در حوزه های مختلف بارور ساخته و گامی موثر در جهت تربیت دانشجوی پژوهشگر بردارد.

رئیس دانشکده علوم پزشکی سبزوار با تاکید بر لزوم توانمندسازی جامعه علمی کشور خصوصاً دانشجویان و اعضاء هیئت علمی گفت : برگزاری چنین همایش هایی نقش بسزایی در تربیت دانشجویان پژوهشگر ایفا خواهد کرد و امیدواریم دانشجویان پس از اتمام دوران تحصیل توان پژوهشگری را با خود به  ارمغان ببرند.

وی با اشاره به پیشرفت تکنولوژی های گوناگون و تاثیر آنها بر عرصه های مختلف زندگی گفت : قطعاً تکنولوژی های گوناگون عوارض و تاثیرات زیادی را بر زندگی انسان داشته و لازم است تا مسائلی را که تکنولوژی به وجود آورده در جهت بهبود و بهینه سازی شرایط زندگی مفید به کار گرفت.

کاظم حسن پور با تاکید بر توجه بر پتانسیل های موجود و استفاده از این توانمندی ها در سطوح مختلف اظهار داشت : نادیده گرفتن و عدم  استفاده از این توانایی ها سبب از بین رفتن حجم زیادی از پتانسیل های افراد خواهد داشت.

حسن پور گفت : برگزاری چنین همایش هایی سبب رشد علمی طبقات مختلف جامعه علمی شده و بدین وسیله می توانیم از تمامی پتانسیل ها بهره مند شویم.

کد مطلب 452681

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