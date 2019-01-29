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۹ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۵۶

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان:

۵۰۰ بازرسی از واحدهای صنفی زنجان انجام شد

۵۰۰ بازرسی از واحدهای صنفی زنجان انجام شد

زنجان-مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت: طی۱۰ ماه امسال ۹۰ اکیپ،۵۰۰ بازرسی از واحدهای صنفی زنجان داشته است.

مرتضی ممیزی در گفتگو با خبرنگار مهر به گشت سیار تعزیرات حکومتی استان زنجان طی ۱۰ ماه امسال اشاره کرد و افزود: طی این بازه زمانی ۵۰۰ بازرسی توسط  ۹۰ اکیپ از واحدهای صنفی استان زنجان انجام‌ شده است.  

وی اظهار کرد: در این بازرسی‌ها واحدهای صنفی متخلف شناسایی‌ شده و جریمه نقدی این تعداد واحد صنفی متخلف در استان دو میلیارد و ۷۱۶ میلیون ریال بوده است. 

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت: در این بازه زمانی درج نکردن قیمت با هزار و ۵۳ مورد تخلف، گران فروشی با ۶۰۵ مورد، صادر نکردن فاکتور با ۴۲۰ مورد و نداشتن پروانه کسب با ۳۶۷ مورد بیشتر تخلفات واحدهای صنفی در استان زنجان بوده است. 

کد مطلب 4526812

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