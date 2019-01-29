۵۰۰ بازرسی از واحدهای صنفی زنجان انجام شد

مرتضی ممیزی در گفتگو با خبرنگار مهر به گشت سیار تعزیرات حکومتی استان زنجان طی ۱۰ ماه امسال اشاره کرد و افزود: طی این بازه زمانی ۵۰۰ بازرسی توسط ۹۰ اکیپ از واحدهای صنفی استان زنجان انجام‌ شده است.

وی اظهار کرد: در این بازرسی‌ها واحدهای صنفی متخلف شناسایی‌ شده و جریمه نقدی این تعداد واحد صنفی متخلف در استان دو میلیارد و ۷۱۶ میلیون ریال بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت: در این بازه زمانی درج نکردن قیمت با هزار و ۵۳ مورد تخلف، گران فروشی با ۶۰۵ مورد، صادر نکردن فاکتور با ۴۲۰ مورد و نداشتن پروانه کسب با ۳۶۷ مورد بیشتر تخلفات واحدهای صنفی در استان زنجان بوده است.