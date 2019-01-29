حضور در منطقه برای امیال قدرت طلبانه نیست/ ما فدایی مردم هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ امیر حاتمی صبح امروز در جلسه شورای اداری استان یزد، با اشاره به تدین و سختکوشی مردم استان یزد اظهار داشت: تدین و تلاش در کنار یکدیگر از نگاه ما به منزله جهاد است و یزدی‌ها در زمره مردمانی هستند که مدام در حال جهادند.

وی افزود: ما فدایی مردم هستیم و این در حد یک حرف نیست زیرا من در پست وزارت دفاع میراث دار سه شهید هستم که خود را برای دفاع از همین مردم فدا کردند و هر زمانی هر ایرانی در هر کجا دچار مخاطره شود بدانند که سربازان آنها در وزارت دفاع تا پای جان از آنها دفاع خواهند کرد.

حاتمی با بیان اینکه ما با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی انقلاب کردیم، بیان کرد: مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی نیز همین است و خواستیم از یوغ استکبار آزاد شویم زیرا احساس کردیم تحت استبداد ظالمانه ای هستیم که دین و ارزش های ما همه در مخاطره است و خواستیم که مردم سالاری دینی را در کشور حاکم کنیم.

وزیر دفاع تصریح کرد: امروز اگر دشمن کشور و مردم ما را در هر نقطه ای تهدید کند، وارد عمل خواهیم شد و اجازه نخواهیم داد هیچ گزندی به مردم و سرزمین اسلامی ما وارد شود.

حاتمی با اشاره به برخی انتقادها که می گوید چرا ایران با دشمنانی نظیر آمریکا درگیر است، افزود: ما درگیر نیستیم، دیگران هستند که با ما درگیرند، این درگیری برای امروز نیست، برای دهه ها بلکه سده های مختلف است مگر ما در جنگ جهانی اول اعلام بی طرفی نکردیم اما دیدیم که کشور ما چه خسارت هایی دید و حتی اشغال شد.

وی تصریح کرد: ما در موقعیتی قرار داریم که باید این موقعیت را تبدیل به فرصت کنیم در غیر این صورت دائم با همین نا امنی ها مواجه هستیم زیرا دشمنان ما در مورد حضور ما در منطقه طوری صحبت می کنند که گویی ما در منطقه خودمان برای امیال قدرت طلبانه حاضر شدیم در حالی که همه می دانند اگر شهدای مدافع حرم، شهدای دفاع مقدس، رهنمودهای رهبری و ... نبود، امروز داعش بخشی از سرزمین های منطقه را گرفته بود.

وزیر دفاع خاطرنشان کرد: داعش نه تنها مدعی جان ما بود نه تنها مدعی دین ما بود بلکه مدعی سرزمین ما نیز بود و این روشن است که دولت عراق و شام که می گفتند، ادعای آنها تا خراسان را شامل می شد و گرچه این ادعا بی اساس و خیالی بود اما به هر حال وجود داشت.

حاتمی تصریح کرد: اگر نمی جنگیدیم و حضور نمی یافتیم دیگر مسئله به واقعه تروریستی مجلس و اهواز خلاصه نمی شد و امروز با صدها واقعه تروریستی مواجه بودیم.

وی عنوان کرد: خداوند متعال انقلاب اسلامی را به عنوان یک عطیه الهی به ملت ایران داد و باید قدرت دفاع از آن را داشت زیرا دشمنان اگر احساس کنند می توانند تجاوز کنند، آنگاه این نعمت دیگر نقمت خواهد بود.

حاتمی ادامه داد: امروز ما دارای این قدرت هستیم که از این موهبت ها به عنوان یک نعمت محافظت کنیم و موهبت های الهی را به عنوان فرصت به کار بگیریم، امروز ما دارای عقبه راهبردی، تسلیحات و تجهیزاتی هستیم که می توانیم دفاع کنیم، دارای رهبری حکیم و نیروهای مسلح قدرتمند، فرماندهان ایثارگر و رزمندگان ایثارگر، دولت و مجلس و قوایی که بصیر هستند و حمایت می کنند.

وی در مورد توانمندی های وزارت دفاع بیان کرد: ما زمانی فقط ۳۰ محصول جزئی را تولید می کردیم و کاملا وابسته بودیم اما امروز با تولید ۷۵۱ خانواده محصول، تمام نیازهای نیروهای مسلح را تولید می کنیم و این به برکت انقلاب اسلامی محقق شده است.

وزیر دفاع در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به درخواست های مطرح شده از جمله ایجاد واحد تولید مواد ناریه و تامین نیازهای استان برای بهره مندی از ذخائر معدنی گفت: در این زمینه بررسی های لازم را انجام می دهیم و شرایط را برای معدنکاران تسهیل می کنیم.

وی در مورد بحران آب استان یزد نیز بیان کرد: تصمیم دولت و رئیس جمهور و مسئولان در مورد آب جزم است و با مجموعه ای از برنامه ها به طور قطع در حوزه آب استان یزد اتفاقات خوبی خواهد افتاد و در بودجه ۹۸ به این موضوع توجه شده و به موضوع موارد مدنظر مردم نظیر تولید و اشتغال مورد توجه بوده و از اولویت های بودجه بوده زیرا مسئله اشتغال در سراسر کشور برای همه مردم و خانواده ها و مسئولان یک دغدغه است.

حاتمی خاطرنشان کرد: دشمن می خواهد مردم را تحت فشار قرار دهد و دولت حداکثر تلاش خود را می کند که از این فشارها بکاهد تا دشمنان به اهداف خود دست پیدا نکنند.

وی در مورد بازنشستگان نیروهای مسلح و حقوق آنها عنوان کرد: طی دو سال گذشته علاوه بر افزایش حقوق در سال ۹۶ بالغ بر ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان و در بودجه ۹۷ نیز به همین میزان برای مناسب سازی حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح اختصاص یافته و این مهم در بودجه ۹۸ نیز دیده شده است به ویژه برای بازنشستگان قبل از سال ۹۶ که با مشکلات بیشتری مواجه هستند.

وزیر دفاع، همدلی را سرمایه اصلی کشور دانست و از مسئولان خواست: این مهم را تقویت کنند و با خدمت بهتر به مردم و حضور در جمع آنها و اطلاع از مسائلشان توطئه دشمن را خنثی کنند زیرا دشمن جنگ روانی به راه انداخته و اکنون تک تک مردم مخاطب این جنگ روانی هستند و مسئولان باید در این شرایط ارتباط بیشتری با مردم داشته باشند و اگر نمی توانند برای آنها کاری انجام دهند حداقل به درد دلهای آنها گوش کنند که حتما در تصمیم گیری های آنها اثرگذار خواهد بود و این مهم مورد تاکید رهبر معظم انقلاب نیز است.