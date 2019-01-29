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۹ بهمن ۱۳۹۷، ۸:۲۷

رئیس پارلمان عراق پاسخ مقام انگلیسی درباره رابطه با ایران را داد

رئیس پارلمان عراق پاسخ مقام انگلیسی درباره رابطه با ایران را داد

رئیس پارلمان عراق در دیدار با یک مقام امنیتی انگلیسی تاکید کرد که کشورش می خواهد روابط خود را با کشورهای منطقه و جهان تقویت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، بعد از گذشت کمتر از ۲ روز از سخنان «آلیستر برت» معاون وزیر خارجه انگلیس در امور خارجه در خصوص ضرورت «دور شدن عراق از ایران و عدم اعتماد به آن»، «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان عراق در جریان دیدار با «کریستین ترنر» مشاور نخست وزیر انگلیس در امور امنیتی تاکید کرد که بغداد می خواهد روابط خود را با کشورهای منطقه تقویت کند.

وی در ادامه افزود: عراق تمایلی ندارد به میدان درگیری تبدیل شود بلکه می خواهد به نقطه ای برای گرد آمدن همگان تبدیل شود.

الحلبوسی تاکید کرد: عراق می خواهد روابط خود را با کشورهای عربی و کشورهای منطقه و جهان بر اساس اصل منافع مشترک و احترام به حاکمیت و عدم مداخله در امور داخلی تقویت کند.

وی هم چنین بر ضرورت حمایت اطلاعاتی و نظامی انگلیس از نیروهای عراقی برای بازگرداندن ثبات به شهرهای این کشور تاکید کرد.

کد مطلب 4526824

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    نظرات

    • IR ۱۴:۴۱ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۹
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      ایشان معلومه از مهرهای انگلیسی است. به ظاهر جانب ایران را می گیرند تا بتوانند در داخل پارلمان مورد اعتماد نمایندگان باشه.

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