به گزارش خبرنگار مهر، سردار محسن کریمی دوشنبه شب در آئین تکریم و معارفه فرمانده ناحیه مقاومت بسیج ساوه اظهار داشت: سپاه پاسداران به عنوان یک نهاد انقلابی و مردمی در جمهوری اسلامی، وظیفه صیانت از آرمان ها و ارزش های انقلاب را بر عهده دارد و در این مسیر تمام تلاش خود را به کار می گیرد.

فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی افزود: دشمن تلاش دارد تا به هر طریق دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی را زیر سوال ببرد و کمرنگ جلوه دهد و برای دستیابی به این هدف هجمه روانی سختی را در دستور کار قرار داده است.

کریمی بیان کرد: در این راستا یکی از برنامه های دشمن ایجاد بسترهایی برای تهاجم فرهنگی و تغییر افکار و اذهان و سبک تفکر و زندگی جامعه است.

فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی خاطرنشان ساخت: طی دوران پربرکت انقلاب اسلامی در کشور همواره با دسیسه های دشمن روبرو بوده ایم، اما به یاری پروردگار و با دنبال کردن آرمان های انقلاب، امام راحل و شهدا و همچنین پیروی از رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی، توانسته ایم دشمن را در دستیابی به اهدافش مغلوب کنیم.

وی تصریح کرد: همچنین در طول این مدت ایران اسلامی با توان و همت مردم و جوانان انقلابی توانست در بسیاری از عرصه ها به دستاوردهای بزرگی دست یابد و امروز شاهدیم که در یکی از این حوزه ها یعنی سوادآموزی و نرخ باسوادی، رشد چشمگیری نسبت به قبل حاصل شده است.

فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران با تمام هجمه هایی که طی چهار دهه ازسوی دشمن به آن وارد شد، توانست تمام دسیسه ها را خنثی کند و پشت سر بگذارد و امروز نیز باید با عزم جدی تر و اراده مستحکم تر در برابر دشمن ایستادگی کنیم.

گفتنی است در این مراسم از زحمات علی رسولی، فرمانده پیشین ناحیه مقاومت بسیج ساوه قدردانی و حجت الله دستجانی به عنوان فرمانده جدید ناحیه مقاومت بسیج این شهرستان معرفی شد.