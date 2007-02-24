باشگاه استقلال نیمی از بدهی سپاهان را پرداخت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی رحمتی بازیکن تیم فوتبال استقلال باید تا روز 30 بهمن ماه با باشگاه سپاهان اصفهان تسویه حساب می کرد تا مشکلی از بابت همراهی تیمش در مسابقات لیگ برتر نداشته باشد.

با گذشته 4 روز از این تاریخ سیدمهدی رحمتی در بازی برابر صباباتری تیم فوتبال استقلال را همراهی کرد که با توجه به آیین نامه سازمان لیگ برتر حضور وی در بازی یاد شده خلاف مقررات بوده و آبی پوشان باید 3 بر صفر بازنده اعلام می شد.

از صبح امروز مسئولان باشگاه استقلال رایزنی و تلاش خود را برای حل این مشکل اغاز کرده اند. پس از مذاکره با مسئولان باشگاه سپاهان و فدراسیون فوتبال مقرر شد باشگاه استقلال با پرداخت نیمی از طلب سید مهدی رحمتی به باشگاه سپاهان ، رضایت این باشگاه اصفهانی را جلب کنند. با توافق صورت گرفته بین دو باشگاه مسئولان استقلال متعهد شدند تا پایان سالجاری کل بدهی سدی مهدی رحمتی به باشگاه سپاهان را که رقمی در حدود 80 میلیون تومان می شود را پرداخت کند.

ازسوی دیگر مسئولان فدراسیون فوتبال تصمیم گیری در این زمینه را وظیفه کمیته انضباطی می دانند تا رای نهایی را در خصوص استفاده غیر قانونی تیم فوتبال استقلال از سید مهدی رحمتی اعلام کند.