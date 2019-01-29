جلسه علنی آغاز شد/ طرح استانی شدن انتخابات در دستور کار مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی امروز(سهشنبه) مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی و با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد.
دستور کار جلسه علنی امروز به شرح زیر است:
ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه
ـ گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
ـ گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از عدم شفافیت در امور مالی و اداری، بیتوجهی به بیتالمال و وجود مسائل جاری در واحدهای مختلف دانشگاه آزاد
ـ درخواست تعدادی از نمایندگان مبنی بر تشکیل کمیسیون ویژه کاهش آسیبهای اجتماعی و خانواده.
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