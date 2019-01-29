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۹ بهمن ۱۳۹۷، ۸:۳۸

به ریاست لاریجانی؛

جلسه علنی آغاز شد/ طرح استانی شدن انتخابات در دستور کار مجلس

جلسه علنی آغاز شد/ طرح استانی شدن انتخابات در دستور کار مجلس

بررسی گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی امروز(سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی و با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد.

دستور کار جلسه علنی امروز به شرح زیر است:

ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه

ـ گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

ـ گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از عدم شفافیت در امور مالی و اداری، بی‌توجهی به بیت‌المال و وجود مسائل جاری در واحدهای مختلف دانشگاه آزاد

ـ درخواست تعدادی از نمایندگان مبنی بر تشکیل کمیسیون ویژه کاهش آسیب‌های اجتماعی و خانواده.

کد مطلب 4526833

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