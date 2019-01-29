مرکل برنده جایزه فولبرایت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان به عنوان اولین آلمانی برنده جایزه سال ۲۰۱۸ بنیاد فولبرایت شد.
این جایزه به دلیل درک و پایبندی به اصول بین المللی، رهبری قدرتمندانه و همکاری برای تحقق صلح به آنگلا مرکل صدراعظم آلمان تعلق گرفت.
کریستین امانپور برای اعطای این جایزه و اجرای مراسم به برلین رفت.
گفتنی است فعالیتهای تبادل آموزشی و فرهنگی هسته اصلی اقدامات سازمان اطلاعاتی آمریکا را تشکیل داده و برنامه فولبرایت (Fulbright) ازجمله مهمترین فعالیتهای آموزشی و فرهنگی است که در جهت تحقق اهداف دیپلماسی عمومی آمریکا و استثمار کشورها، با تأیید کنگره و اختصاص بودجه و حتی دریافت کمکهای مالی از مؤسسات مختلف در وزارت خارجه آمریکا پیگیری میشود.
مقر بنیاد فولبرایت در واشنگتن است.
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